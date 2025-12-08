Luis Caputo cargó contra el municipio de Pilar por la suba de una tasa en supermercados: “No compren ahí”

Luego de que el municipio de Pilar decidiera incrementar la presión impositiva en la caja de los supermercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un dardo contra el territorio bonaerense y pidió a los vecinos que “no compren” en esa localidad.

“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, escribió el titular del Palacio de Hacienda en X, donde además destacó un comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). “Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y de la industria”, subrayó.

El posteo de Luis Caputo

El incremento aplicado por el gobierno local la última semana corresponde a la Tasa de Protección Ambiental, un canon del 2% que comenzó a regir este mes para los supermercados e hipermercados que operan en el municipio administrado por Federico Achával. El tributarista César Litvin explicó que, con este esquema, “quien compre en Pilar pagará un 2% más caro”.

Hasta ahora, la tasa se calculaba con un monto fijo mediante un sistema de módulos, que entre septiembre y noviembre había sido de $69. Pero la normativa cambió. La Ordenanza Fiscal 2026, en su artículo 66° del “Capítulo XXV – Tasa de Protección Ambiental”, estableció que la base imponible pasará a ser el importe total de la operación, neto de IVA, y fijó una alícuota del 2%.

“La Legislatura Municipal sancionó la Ordenanza Fiscal 2026, estableciendo que a partir del 1° de diciembre de 2025 la base imponible de la tasa estará constituida por el importe de la operación, neto del impuesto al valor agregado, fijando asimismo la Ley Impositiva que la alícuota que deberán aplicar los supermercados a tales fines será del 2%”, confirmó Litvin.

Fuentes de una cadena consultada por LA NACION reconocieron que no tienen “otra alternativa” que trasladar “íntegramente” el aumento al costo final de los productos.