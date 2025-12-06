Amazon tiene la casa prefabricada resistente a las nevadas por menos de US$35 mil que se arma en ocho horas

Las casas prefabricadas tomaron popularidad en 2025 en Estados Unidos por ser una opción más asequible de obtener una vivienda propia. Plataformas como Amazon ofrecen modelos modernos y lujosos que además son personalizables y cuestan menos de US$35 mil, como el contenedor que resiste nevadas y se instala rápidamente.

Así es la casa prefabricada que resiste las nevadas y se puede comprar en Amazon

El contenedor prefabricado es moderno, con detalles de lujo y modular, según Amazon. Aunque una de sus principales características es su material de construcción que lo hace resistente a las condiciones adversas del clima, como las fuertes nevadas que se registran en algunas regiones de Estados Unidos durante el invierno.

Esta casa prefabricada de Amazon resiste nevadas y su techo inclinado previene la acumulación de nieve (Amazon)

Una de las características que destaca el vendedor es que la casa tiene el gabinete preinstalado, además de que se puede personalizar modularmente y brinda la asesoría de un equipo de ingeniería.

En cuanto a sus materiales, sus paredes están compuestas de múltiples capas, la cabina tiene juntas entrelazadas reforzadas y la estructura es resistente a la intemperie.

El techo tiene un diseño inclinado para resistir y prevenir la acumulación de nieve, también se detalla que esta casa prefabricada ha sido sometida a pruebas de viento, zonas costeras y nevadas.

La forma más fácil para hacer su instalación

El modelo se encuentra a la venta por US$34.999 y promete un montaje rápido sin necesidad de maquinaria pesada. Cada panel de la casa pesa alrededor de 110 libras (casi 50 kilos), y su conexión puede ser manual sin necesidad de herramientas.

También cuenta con puertos de servicios públicos que ya están pre alineados para instalaciones de electricidad y plomería. Otras partes del contenedor se instalan con herramientas básicas y su montaje completo puede estar listo en solo ocho horas.

La casa prefabricada de Amazon se instala en menos de 8 horas y sin necesidad de maquinaria pesada, según su vendedor (Amazon)

El diseño es de una sola planta y puede reconfigurarse en la localización del dormitorio y el baño para maximizar su eficiencia. El piso es de alta resistencia y soporta equipos pesados, además de tener una protección acústica y térmica avanzada para ambientes silenciosos y con temperatura estable.

Las paredes interiores se pueden reposicionar para crear un diseño personalizado y el prototipo ha sido sometido a 200 horas de simulación para comprobar que resiste las ráfagas continuas de viento, terremotos de magnitud 8, y se adapta a entornos costeros, montañosos y desérticos.

Qué se necesita para instalar una casa prefabricada en EE.UU.

Instalar una casa prefabricada en el país norteamericano requiere de permisos y licencias especiales, tanto a nivel estatal como local, además de cumplir con las normas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).

El procedimiento puede cambiar de acuerdo con cada estado, pero a nivel federal es regulado por el HUD, que también aplica el Código de Construcción y Seguridad de Viviendas Prefabricadas.

Bajo diferentes criterios se supervisa que la casa prefabricada cumpla con los requisitos de seguridad de los residentes y con los estándares impuestos a nivel federal.

Las casas prefabricadas suelen ser personalizables y su distribución puede ser adecuada a las necesidades de cada cliente (Amazon)

A nivel estatal y local, las Agencias Administrativas Estatales (SAA, por sus siglas en inglés) revisan que los instaladores cuenten con las licencias correspondientes y pueden inspeccionar el proceso de montaje.

A nivel local, las autoridades son las que otorgan los permisos de instalación de casas prefabricadas en los terrenos, lo que generalmente incluye licencias de zonificación, plomería, sistemas eléctricos, así como certificación para sistemas sépticos.

Aunque estos son los requisitos más comunes, cada jurisdicción tiene el derecho de imponer licencias adicionales, como en el caso del transporte de la vivienda, que en ocasiones debe adecuarse al peso máximo habilitado y a las dimensiones de las unidades que pueden circular por las carreteras estatales.

Por ello, se recomienda a quienes adquieran una casa prefabricada, consultar con la oficina de construcción de su condado cuáles son los requerimientos y licencias correspondientes.