En su primera presentación pública -tras ser designado oficialmente ayer por el presidente Alberto Fernández-, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo un diagnóstico de la situación del país y se refirió a una Argentina en situación de "fragilidad".

El flamante funcionario hizo un primer esbozo general del modelo económico que propondrá Fernández a un día de asumir como presidente, en el microcine del quinto piso del Palacio de Hacienda. "Lo que está claro, es que venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. La situación es de extrema fragilidad", dijo.

"Estamos navegando por un fino corredor. Nuestro programa es para frenar la caída, dadas las restricciones que hoy enfrentamos. Lo que ocurrió en los últimos años llevó a esta crisis. El modelo anterior no ha funcionado. Eso es lo que hoy vivimos en la Argentina. Hubo un incremento de la pobreza, que viene subiendo", agregó.

Y continuó con las críticas a la gestión económica de Mauricio Macri: "Se hizo una apuesta irresponsable, al cambiar las reglas del juego esperando las inversiones y pidiendo deuda. Haber expuesto a la sociedad argentina a eso nos parece irresponsable".

"Venimos a hacer las cosas con responsabilidad y sin creer en dogmas", sostuvo.

Y anunció que su programa macroeconómico será "integral". "Es un programa que entiende que la Argentina, hoy, exhibe múltiples desequilibrios, que están conectados entre sí. Tenemos un problema de desequilibrio externo, porque la Argentina se endeudó en moneda extranjera pero no usó esa plata para ser más productiva. Esto lo reconocen todos, acá adentro, y afuera, los acreedores y el FMI", añadió.

Desequilibrio fiscal

"Hay, por supuesto, una situación de desequilibrio fiscal. La carga de intereses hace que el déficit fiscal sea muy grande, y no se resolvió lo que se iba a resolver. Aumentó muchísimo la carga de intereses", dijo.

"Esto hace que si la Argentina quisiera enfrentar esa carga, debería hacer un ajuste fiscal brutal, que profundizaría la caída", agregó.

Plan integral

"Este es un plan integral que tiene en el centro la consistencia macroeconómica, que es fundamental para cualquier proceso de desarrollo", dijo. "Cuando un país entra en situación de inconsistencia, ocurren estas crisis, y todos se perjudican, sobre todo los más vulnerables".

"No venimos a hacer promesas rimbombantes. La Argentina tiene una historia particular con la deuda. Creemos que todo va a ir bien, y después terminamos no pudiendo enfrentar los compromisos que tomamos. Venimos a resolver el problema del virtual default", lanzó.

Equipo económico

En paralelo a la conferencia de prensa, Guzmán presentó su gabinete a través de un comunicado. Estará integrado por los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; de Política Económica, Haroldo Montagu y de Política Tributaria, Roberto Arias.

También integrará el gabinete de Economía la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maia Colodenco.

En tanto, quien será propuesto por la Argentina como Director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional será Sergio Chodos.

Preparativos para la conferencia de prensa

La conferencia de prensa estuvo en suspenso durante todo el día, ya que ni los voceros de Fernández, ni Guzmán o su equipo confirmaron la hora del encuentro hasta 17.20, pese a que desde ayer ya se presumía que el ministro haría su presentación esta tarde. Los detalles del encuentro fueron debatidos, según supo LA NACION, esta tarde en Casa Rosada.

Uno de los grandes desafíos, hoy por hoy, para la Argentina es el tema de la deuda. Hoy se conoció que Guzmán tuvo un encuentro hace unas dos semanas con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y con el venezolano Luis Cubeddu en EE.UU. lo que confirmaría las negociaciones "silenciosas" con el organismo.

La Argentina deberá enfrentar pagos de deuda de acreedores privados por unos US$29.000 millones durante 2020. Los vencimientos del Stand-By Agreement (SBA) de US$57.000 millones con el Fondo llegarán más adelante, a partir de 2021.

"Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores", había señalado el Presidente en su discurso en el Congreso. "El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo", dijo y agregó: "Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez". Además volvió a repetir su máxima: "Para poder pagar, hay que crecer".

Fernández también había señalado en su primer discurso presidencial que "una macroeconomía ordenada es una condición necesaria para dejar lugar a la creatividad de las políticas en pos del desarrollo. No hay progreso sin orden económico". Había adelantado que no se le daría tratamiento parlamentario al Presupuesto Nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Fernández mandaría al Congreso la emergencia económica.