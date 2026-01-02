Golpeada por la baja de impuestos, la recaudación de 2025 cayó 1%

Afectada principalmente por menores ingresos provenientes de los tributos vinculados al comercio exterior –la eliminación del impuesto PAIS y la baja de las retenciones–, la recaudación impositiva finalizó 2025 con una caída de 1% en términos reales, respecto de 2024. Expresado nominalmente –sin descontar la inflación–, hubo una suba de 39,4%.

La cifra fue publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que indicó: “La recaudación de Recursos Tributarios del año 2025 alcanzó $183.109.217 millones, con una variación interanual de 39,4%“. Asimismo, el organismo informó que los ingresos por impuestos en diciembre subieron a $16.527.268 millones, con una variación interanual de 27% (en términos reales significó una baja de 3%).

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), enfatizó sobre el impacto que tuvo en el resultado anual la eliminación del impuesto PAIS y la baja de retenciones. “Si no se considerara en el cálculo la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, los ingresos tributarios habrían tenido un aumento real de 4,5%”, dijo.

Argañaraz opinó que se trata de un resultado “esperable”, teniendo en cuenta la baja de impuestos realizada este año, que, según sus cálculos, fue del orden del 10% de la recaudación. En este sentido, precisó: “Considerando la presión tributaria efectiva nacional [recaudación con relación al tamaño de la economía] de los últimos 10 años, 2025 se ubicaría en el último lugar [bajo un orden de mayor a menor]. Respecto al año previo, la presión tributaria presentaría un descenso de 1,1 puntos porcentuales del PBI”. Para tomar dimensión del resultado anual de la recaudación este año, el experto dijo: “Considerando la recaudación tributaria nacional total acumulada a diciembre de los últimos 10 años, 2025 se ubica en el noveno lugar. Solamente queda abajo la recaudación de 2020 en pandemia”.

Los tributos con mayor caída en 2025, sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS, fueron Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e Internos coparticipados (-11,7%). En el otro extremo, los de mayor aumento fueron el impuesto a los combustibles (42,9%), derechos de importación (22,3%) y seguridad social (13,8%).

En lo que respecta específicamente a diciembre, hay que destacar que, si se excluyera del análisis la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la caída de 3% en términos reales se transformaría en una variación real interanual nula. Se trató, además, de la quinta caída real interanual consecutiva.

Al analizar por tributo, se observa que la recaudación que más cayó en diciembre –nuevamente, sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS– fue la de derechos de exportación, que tuvo una disminución de 58% real interanual. “Aquí incidió de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario”, remarcó Argañaraz.

Entre los tributos que más cayeron en el mes, detrás de derechos de exportación, se ubicó “impuestos internos” con una baja real interanual del 25%. Y en tercer lugar, Bienes Personales, que tuvo una disminución de 19%, debido a baja de alícuotas, pero también a que compara con una base alta en diciembre de 2024.

Por su parte, los tributos con mayor aumento real en el último mes del año fueron derechos de importación, con 12,6%; impuesto a las ganancias, con 9,7%, e impuesto a los combustibles, con 5%.

Se debe tener en cuenta que, tal como se aclara desde el Iaraf, todas estas variaciones en términos reales fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,5% en diciembre –la cifra oficial se publicará recién el 13 del actual–.