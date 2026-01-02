Preguntas y respuestas para entender el nuevo esquema en la luz y el gas que dispuso el Gobierno

Desde hoy, el Gobierno estableció cambios en el esquema de subsidios tanto para los usuarios residenciales de gas y electricidad, como para los consumidores de garrafas.

Según cálculos de la consultora Economía y Energía (EyE), los usuarios de menores ingresos afrontarían los mayores incrementos tarifarios, estimados en un 20% en electricidad, mientras que en gas, se ubicarían alrededor de un 23% por encima de los valores de 2025.

Sin embargo, estos incrementos van a diferir según el mes del año, ya que las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme, sino que variarán según el periodo de mayor consumo energético.

A continuación las principales preguntas y respuestas sobre el nuevo régimen.

¿Qué cambia desde 2026?

El Gobierno implementó un nuevo sistema de subsidios energéticos. Ya no hay segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos), sino que solo existen dos categorías de usuarios, quienes reciben subsidios y quienes no. Además, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

¿Qué pasa con la segmentación por ingresos?

La segmentación por ingresos (N1, N2 y N3) se elimina. El nuevo umbral para acceder al subsidio es contar con ingresos mensuales iguales o menores a tres canastas básicas totales (CBT), que hoy equivalen a $3,77 millones . El Gobierno también cruzará datos de situación patrimonial y consumos para determinar automáticamente si un hogar accede o no al beneficio.

¿Qué sucede con los usuarios que ya están anotados en el RASE?

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a anotarse: sus datos fueron migrados automáticamente al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.

¿Cómo serán los subsidios para la electricidad?

Los hogares que califiquen recibirán un subsidio del 50% de descuento sobre un consumo base de 300 kWh por mes en verano y en invierno, y de 150 kWh en primavera y otoño. Si consumen más que ese límite, pagan el excedente sin subsidio.

De manera excepcional, además, durante este año habrá una bonificación adicional del 25% en enero que irá disminuyendo cada mes dos puntos porcentuales hasta desaparecer en diciembre de 2026. Así, durante este mes, la electricidad tendrá un subsidio total del 75%, en febrero del 73%, en marzo del 71%, y así.

Hasta el mes pasado, los subsidios cubrían el 65% de un bloque de consumo de hasta 350 kWh mensuales para los usuarios de ingresos bajos y el 50% de hasta 250 kWh para los de ingresos medios.

¿Cómo funcionará el subsidio para el gas?

El subsidio del 50% sobre un bloque de consumo determinado (varía según la zona geográfica del usuario) se aplicará solo entre abril y septiembre, cuando antes era durante todo el año.

De manera excepcional, durante 2026 habrá una bonificación adicional del 25% en enero. Así, el gas, que no cuenta con subsidios en verano, tendrá un descuento del 25%. Ese plus se reducirá 2% por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.

¿Habrá algún beneficio extra el primer año?

Sí, desde este mes se aplicará una bonificación adicional de 25%, que se irá reduciendo cada mes dos puntos porcentuales hasta desaparecer en diciembre de 2026. Por lo tanto, de manera excepcional, la electricidad tendrá un subsidio de 75% sobre el consumo base en enero (50% + 25% extra) y el gas, 25% de subsidio solo ese mes. En febrero, el subsidio a la electricidad será del 73%, mientras que del gas, 23%, y así cada mes.

¿De cuánto serán los aumentos?

Cada usuario tendrá un aumento distinto según la segmentación en la que estaba (ingresos altos, medios y bajos) y según su consumo, ya que el cambio mayor está centrado en que el Estado bonificará menos volúmenes de demanda.

Según cálculos de la consultora Economía y Energía (EyE), los usuarios de menores ingresos afrontarían los mayores incrementos tarifarios, estimados en un 20% en electricidad, mientras que en gas, se ubicarían alrededor de un 23% por encima de los valores de 2025.

Sin embargo, estos aumentos van a diferir según el mes del año, ya que las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme, sino que variarán según el periodo de mayor consumo energético.

Por ejemplo, en abril, cuando empieza a bajar la temperatura, el subsidio de electricidad será de 50% solo por los primeros 150 kWh consumidos, cuando antes era el 65% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para los usuarios de ingresos bajos y el 50% de hasta 250 kWh para los de ingresos medios.

¿Cuánto pagarán por la luz y el gas los usuarios?

Según la Secretaría de Energía, con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda eléctrica, el 35% de los usuarios pagará una factura promedio menor a $22.000; el 66%, menos de $44.000, y el 81%, por debajo de $67.000.

En el caso del gas, durante el invierno, el 56% pagará menos de $14.000; el 75%, menos de $56.000, y el 83%, menos de $73.000.

¿Qué pasa con los usuarios de ingresos altos?

También habrá un incremento importante de tarifas, ya que antes pagaban “sin subsidio” un precio de referencia que fijaba la Secretaría de Energía, pero que no reflejaba el costo real del gas y la electricidad. El Gobierno decidió “transparentar” ese precio y que los usuarios, industrias y comercios paguen el costo real.

¿Qué pasa si un hogar pierde el subsidio, pero luego baja su ingreso?

Podrá actualizar su declaración jurada en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y solicitar nuevamente el subsidio. La revisión es mensual, lo que permite corregir situaciones rápidamente.

¿Qué ocurre con las garrafas?

Se incorporarán al nuevo régimen los 3,36 millones de beneficiarios del Programa Hogar. Recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos ($21.000) en invierno y al 50% del costo por mes durante el resto del año. Desde enero deberán inscribirse en el sitio oficial de la Secretaría de Energía (www.argentina.gob.ar/subsidios).

¿Cómo impacta el cambio en el esquema de subsidios en industrias y comercios?

El cambio también afectará con fuerza a las industrias y comercios que no tienen contratos firmados a largo plazo y deben pagar el precio de mercado (spot) en cada momento.