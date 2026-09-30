Hasta noviembre: el Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles

El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles y trasladó al 1° de noviembre la aplicación de los incrementos que estaban previstos para octubre. La medida busca quitarle presión a la inflación, luego de que la semana pasada las petroleras privadas aplicaran aumentos de hasta 5% en los surtidores.

La decisión alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil y fue oficializada este miércoles mediante la Resolución N°1126, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. De esta manera, el Ejecutivo extiende por un mes el cronograma que había establecido a finales de agosto, aunque estas postergaciones se volvieron habituales en lo que va del año.

El aumento que vuelve a postergarse no corresponde a una única actualización. Se trata de los incrementos acumulados derivados de las actualizaciones de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026. El Gobierno fue demorando sucesivamente su entrada en vigencia para evitar que el impacto completo se trasladara a los precios en los surtidores.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno repite el argumento utilizado en las postergaciones anteriores. Señala que, “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, resulta necesario diferir los incrementos remanentes.

Se trata de los incrementos acumulados derivados de las actualizaciones de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026 Nicolás Suárez

El impuesto sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono están definidos mediante montos fijos por unidad de medida. La ley establece que esos valores deben actualizarse trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El mecanismo establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualice los montos en enero, abril, julio y octubre de cada año. Para calcularlos, debe tomar la variación del IPC correspondiente al trimestre calendario que termina el mes anterior.

En condiciones normales, esas actualizaciones terminan impactando en el precio de los combustibles. Sin embargo, las distintas administraciones de gobierno suelen diferir sucesivamente la aplicación de parte de estos aumentos para amortiguar el impacto de la inflación. Por eso, hoy existe un incremento impositivo acumulado que todavía no fue trasladado completamente a los consumidores.

Las petroleras aumentaron

La postergación del impuesto ocurre, además, en un momento en que el precio de los combustibles ya empezó a moverse por otro motivo: la semana pasada, las principales petroleras privadas comenzaron a aumentar sus precios en los surtidores debido a la suba internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

Shell aumentó un 2% las naftas y un 5% el gasoil, mientras que Axion ajustó sus naftas un 2,5% en promedio. MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al ver lo que pasó con los precios, Shell aumentó un 2% las naftas y un 5% el gasoil, mientras que Axion ajustó sus naftas un 2,5% en promedio. Puma también modificó sus precios, aunque sin aplicar un porcentaje uniforme en toda su red. En cambio, YPF ajustó en promedio un 1%.

Según la petrolera de mayoría estatal, la actualización se enmarca dentro de su esquema de buffer (amortiguador), que implementa desde abril pasado, frente al conflicto bélico en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del barril de crudo. El objetivo es “evitar trasladar la volatilidad a los precios locales” y acompañar la demanda en el libre mercado, sosteniendo lo que la empresa califica como un “acuerdo honesto con los consumidores”.