Hebe y Evita: el Gobierno financia la producción de videojuegos con orientación política

Uno de los programas a cargo de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, es “Crear”. Se trata de una iniciativa que financia la creación de videojuegos que, luego de ser premiados, son incluidos en las plataformas de Gobierno para el acceso público. Hasta la fecha, se llevaron adelante cinco convocatorias por un monto total de $2.530.000 en becas, según surge de la página del organismo.

Cuatro de estos concursos estuvieron diseñados con otras áreas de Estado. El segundo, orientado a la elaboración de videojuegos con accesibilidad, se hizo en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad. El Crear 3, focalizado en proyectos que fomenten la perspectiva de género y diversidad, fue realizado con el Ministerio de la Mujer. El cuarto, destinado a las infancias, con el canal Paka Paka. El último, cuyos ganadores todavía no fueron anunciados, busca idear videojuegos para los adultos mayores y para ello se trabajó en junto al PAMI.

Entre los títulos se encuentran “De caballeras y princesos” y “El mandato”. El ganador de la tercera competencia, que recibió $180.000, resultó ser “La Capitana”, un juego guiado por un personaje femenino que consiste en completar tres mini-juegos para descubrir figuras de la historia argentina. El primero de ellos es un clásico memotest. Las ocho cartas revelan a cuatro personas: Hebe de Bonafini, ilustrada con el pañuelo blanco rodeándole la cabeza, anteojos de sol rojos, el brazo alzado y los dedos índice y medio haciendo la V de victoria. Las otras tres son Aimé Painé, una cantante de origen mapuche, Miriani Pastoriza, astrónoma argentina, y Cecilia Grierson, médica.

El juego "La Capitana", que recibió un premio por el concurso Crear

Otro de los proyectos destacados -que recibió $30.000- se llama “Un País Mejor”, un juego point and clic que consiste en ayudar a varias personas a resolver sus problemas “intercambiando objetos para que todas las personas puedan estar felices” . La interacción es simple. Al comenzar, el usuario se encuentra en un símil Ciudad de Buenos Aires. Hay una tienda de ropa, una casa precaria, el obelisco, un cine y otros comercios. En cada lugar se topa con personajes entristecidos por alguna carencia o problema. El jugador debe recolectar cosas de la calle y llevárselas a las figuritas para que se pongan contentas. “Recordá, si estás perdide presioná ayuda”, se indica en pantalla.

El juego "Un País Mejor"

En “Enteneo”, el objetivo es vencer a monstruos con conocimiento a través de trivias. El personaje principal puede elegir en cuál de las cuatro áreas (ciencias naturales, computación, ciencias sociales y lengua) quiere ayudar a derrotarlos. En cada una, se encuentra con una figura histórica que lo guía. Lo acompañarán Osvaldo Bayer, el intelectual anarquista comprometido con las luchas de los obreros y de los pueblos originarios; Manuel Sadosky, “padre de la computación argentina”; Griselda Gambaro, escritora y Rebeca Gerschman, bioquímica.

Entre los videojuegos también se encuentra “Quiénes fueron ellas”, con la conducción animada de Eva Perón y “Elisa”, que consiste en sortear los problemas diarios de una niña trans que decide cambiar su género a los 6 años.

El juego "Elisa"

El primer concurso, organizado a fines de 2020, tuvo 20 proyectos ganadores, que recibieron $20.000. Los tres primeros fueron becados con $100.000, $60.000 y $40.000, respectivamente. El Crear 2 no tuvo premios y el 3 contó con un presupuesto de $930.000, repartido en 20 becas y tres premios. Los realizados con Paka Paka (cuyos juegos no fueron subidos a la página) y con el PAMI (los ganadores todavía no fueron anunciados) anunciaron becas por un total de $500.000 cada uno. LA NACION consultó a la Jefatura de Gabinete, pero no había recibido respuesta hasta la publicación de esta nota.