Sandra Pettovello designó a su nuevo jefe de Gabinete tras la polémica por los créditos del Banco Nación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, designó a Mauro Brandi como su nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Leandro Massaccesi, quien fue recientemente desplazado luego de que se generara una polémica cuando se conoció que había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación.

Tal como consignó el Decreto 265/2026 publicado en el Boletín Oficial de este lunes, la ministra oficializó el nombramiento del abogado, que ya llevaba más de dos años dentro de la cartera de Capital Humano.

Como detalla su perfil de LinkedIn, Brandi desempeñó la mayor parte de su carrera en el sector público, en un comienzo en el Ministerio de Educación y luego en Capital Humano, a donde ingresó en 2024 con el cargo de director de Planificación, Transparencia y Evaluación de Gestión. Sus últimos roles habían sido como director general de Gestión Documental, Integridad y Transparencia y de enlace de Integridad Pública ante la Oficina Anticorrupción.

Leandro Massaccesi, el ahora ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano

Brandi asumió en un contexto de creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo.

Según indicaron fuentes del Gobierno a LA NACION, la ministra no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” público.

En tanto, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo y sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.

La salida de Massaccesi

A través de su cuenta de X, el ahora exfuncionario aseguró que no cometió “ningún acto ajeno a la ley” y realizó un extenso descargo.

“A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, introdujo el exfuncionario oriundo de Viedma, Río Negro.

Habló Leandro Massaccesi , el exjefe de Gabinete de Pettovello, tras ser desplazado por acceder a un crédito de Banco Nación

Y justificó: “La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media, especialmente para generaciones que han visto cada vez más difícil el acceso a su primera vivienda. Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.

Tras ello, insistió en que “quienes tienen responsabilidades públicas” pueden acceder “a las mismas herramientas que cualquier ciudadano” mientras que “cumplan las reglas” y que eso “no constituye un ilícito”.

“Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano donde, junto a un gran equipo —al que agradezco especialmente—, impulsamos reformas y dimos pasos importantes hacia un país más ordenado y con mayores oportunidades. En ese tiempo conocí a grandes personas y profesionales, y valoro profundamente el trabajo compartido", enumeró Massaccesi.