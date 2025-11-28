Hecho en Alemania, diseñado para el mundo

La sensación de caminar descalzo es una de las más placenteras que podemos experimentar, y eso es lo que la marca Birkenstock ha ofrecido desde sus inicios en 1774. Con siglos de historia, esta empresa ha revolucionado la industria del calzado al crear una plantilla que respeta la estructura natural del pie. Sus diseños garantizan una comodidad que distingue a la marca desde sus inicios y se basa en la creencia de que el ser humano merece caminar de la forma más natural posible.

Las plantillas están inspiradas en la huella natural que deja el pie en la arena. Daniel Woeller

Su producción se realiza enteramente en Alemania, combinando la artesanía zapatera tradicional con las últimas tecnologías para garantizar un estándar de calidad superior. Los materiales se seleccionan cuidadosamente -por ejemplo, el corcho proviene de Portugal, el cuero de España e Italia- y cada par se ensambla íntegramente en suelo alemán, lo que garantiza la trazabilidad y una excelencia reconocida a nivel mundial.

Tradición e innovación

Hoy Birkenstock es reconocida tanto por su tradición como por su gran legado en el arte del calzado. Desde sus inicios, la empresa se ha basado en un propósito claro y constante: crear calzados de primera calidad que protejan los pies y garanticen el bienestar.

La producción se mantiene en Alemania y el control es riguroso. Cada par de sandalias puede requerir hasta cuatro horas de trabajo, involucrando a más de 82 profesionales, desde perforadores de yute y cambiadores de moldes hasta ingenieros de procesos. El equipo rota sus tareas cada dos horas, con jornadas laborales de 8 horas, lo que refleja el valor humano y el cuidado que hay detrás de cada detalle.

Comodidad a cada paso

El secreto de la sensación de andar descalzo que ofrece la plantilla Birkenstock reside en un profundo conocimiento de la anatomía del pie y el estudio de cómo se mueve nuestro cuerpo. Por naturaleza, nuestros pies se mueven mejor al caminar descalzos sobre una superficie natural. Así, el peso corporal se distribuye uniformemente por todo el pie, sin crear tensión al caminar.

Basándose en este concepto, Konrad Birkenstock desarrolló una plantilla o footbed en 1902 inspirada en la huella natural que dejan nuestros pies en la arena y que perfeccionó y patentó en 1925. En 1963, su nieto Karl presentó la Madrid, la primera sandalia de este tipo con una plantilla moldeada y flexible.

Tecnología y tradición se unen para confeccionar cada par de Birkenstock. El calzado puede requerir hasta cuatro horas de trabajo.

La plantilla está hecha de una mezcla de corcho y látex, con una talonera profunda para mantener la estabilidad, y su diseño sujeta tanto el arco longitudinal como el transversal. Cuenta con una barra para los dedos que se adapta a la posición de los dedos y un borde elevado que protege el pie a la vez que garantiza la libertad de movimiento. Gracias a su capacidad para reflejar a la perfección las formas y curvas del pie humano, esta plantilla permite que el peso del cuerpo se distribuya uniformemente, promoviendo el movimiento natural. Este descubrimiento sigue siendo la esencia de la marca y sitúa a Birkenstock como referente de bienestar en cada paso.

Para Birkenstock, la comodidad no es una moda, sino una herencia alemana.

Planta de Birkenstock en Görlitz, en Sajonia, Alemania. Werner Bartsch

