Hernán Lacunza, a ejecutivos de finanzas en IAEF: “Somos el 10% de mayores ingresos y toda la sala está subsidiada”

Presente ayer en el 40° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el exministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza insistió con la necesidad de ordenar las ayudas estatales en las tarifas de la luz y las empresas públicas. Después de una interpelación al auditorio, el referente económico de Juntos por el Cambio sostuvo, para marcar su argumento de que es “inviable” el esquema que rige actualmente: “Somos el 10% de mayores ingresos y toda la sala está subsidiada”.

En una exposición donde se refirió a distintos temas de cara a lo que se viene, como por ejemplo la inflación, el cepo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Lacunza planteó la necesidad de “enfrentar” los subsidios a la energía tanto por una cuestión de eficiencia, como de equidad.

Luego de eso comenzó con preguntas para los 800 ejecutivos de finanzas que escuchaban su charla. “Levante la mano el que no recibe subsidios. Cualquiera que me quiera contestar al azar, no quiero exponerlos. ¿Vivís en zona sur? Tu energía está subsidiada. ¿Pagás de luz 5000, 6000, 4000 pesos? Está subsidiada. ¿Alguien vino en Aerolíneas a la reunión? Estás subsidiado. ¿Alguien vino en auto y cargó en YPF? Está subsidiado. ¿Alguien tiene un familiar que entró en una moratoria previsional? Está subsidiado”, indicó.

Fue ahí que entonces dijo: “En esta sala de 800 personas, por cómo estamos vestidos, por dónde estamos... somos el 10% de mayores ingresos y de mayor educación, y toda la sala está subsidiada”.

Lacunza, en el 40 congreso anual de IAEF Mauro Alfieri

De esta forma, Lacunza señaló que ese no era solo un planteo “moral”, sino que era una manera de exponer la inviabilidad del régimen vigente. “Ningún país va a funcionar subsidiando a toda su población en ningún aspecto y tampoco en la energía. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de eso. 40% de los hogares de la Argentina no tiene gas de red, así que no están subsidiados. Son de menores ingresos; usan garrafa, un esquema más indirecto y desordenado de subsidios”, expuso el antes ministro, quien consideró que una de las principales modificaciones que deberá hacer el próximo gobierno es modificar este sistema.

Convencido de que pensar que los bienes públicos “son un regalo divino” es un “mal cultural” que devino de 20 años de kirchnerismo, manifestó también: “El daño cultural es pensar que la energía es distinta a la leche. A la energía hay que producirla, transportarla, distribuirla. Si esta luz que nos alumbra cuesta 100 pesos y la vamos a pagar 25, los otros 75 no es lo que pagan los vietnamitas, lo pagamos con expensas, con otros impuestos y con inflación. Y los que más sufren la inflación son los pobres. Nosotros tenemos algún plazo fijo UVA, algún dólar, alguna propiedad, algún vehículo, protegido contra la inflación. Los de menores ingresos no pueden protegerse. Es un subsidio de los más vulnerables a los ingresos medios y altos. No se regala nada, nada es gratis, se paga por otro lado”.

