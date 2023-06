“Vueltas a la calesita”: los consejos de cuatro empresarios top para salir de la crisis

escuchar

Incertidumbre, falta de reglas de juego estables y control de cambios son algunas de las mayores críticas que hacen los ejecutivos sobre la manera de operar en la Argentina. Isela Costantini, CEO de Grupo Financiero ST; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, y Gustavo Grobocopatel, accionista de Grupo Los Grobo, participaron del 40° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y dieron su visión sobre la economía.

Belocopitt indicó que la Argentina “es un país que discute y se plantea el equilibrio fiscal como la solución a estos problemas” y dijo que eso es como discutir la ley de gravedad. “Me parece que la Argentina tiene a la clase política como máxima responsable; los empresarios podemos tener nuestra responsabilidad, pero acá hay discusiones que son absolutamente ridículas. Me parece que si nos centramos en ello y no vemos la verdad de los problemas, vamos a seguir dando vueltas en la misma calesita”, dijo el presidente de Swiss Medical Group, entrevistado por José del Rio, secretario General de Redacción de LA NACION.

Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, participó del 40° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) Mauro Alfieri - La Nación

En este sentido, Grobocopatel indicó que en el resto del mundo también hay discusiones sobre este tema. Sin embargo, “esas discusiones no detienen el progreso”, dijo. “Además, la gestión de lo público es mucho mejor que la nuestra. Tenemos un problema grave ahí desde hace muchos años. Este es el loop negativo, pero cada vez más profundo”, agregó el fundador de Grupo Los Grobo.

Belocopitt dijo que dentro del loop, se sigue repitiendo que “la Argentina es un milagro, seguimos funcionando”, cuando ya hay más de 40% de la población en la pobreza. “Los resultados de la Argentina son malos y si nosotros no entendemos como sociedad y los políticos fundamentalmente no entienden que hay que cambiar de chip, hay que ir a los temas profundos. Estamos en una situación complicada”, indicó.

Isela Costantini, CEO de Grupo Financiero ST; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, y Gustavo Grobocopatel, accionista de Grupo Los Grobo, participaron del 40° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) Mauro Alfieri - La Nación

En otro momento de la disertación, Grobocopatel dice que el empresario argentino “innova para zafar de todo, de los obstáculos permanentes”, y generó risas del auditorio. “Cuando vos te comparás con lo que pasa en el resto del mundo, y a mí me encanta comparar para saber dónde estoy parado, la gente afuera no puede creerlo, piensan que es irreal, que no existe esa situación. Los empresarios vamos a tener que avanzar en otros temas que exceden a la empresa, tenemos que involucrarnos en lo público, no ocupando tareas de funcionarios, sino participar en el debate para recrear un capitalismo do siglo XXI”, dijo.

El sector optimista

Unos minutos antes, Costantini dijo que todos los países están en la construcción de su futuro, que es muy incierto por el avance de la tecnología y, en especial, de la inteligencia artificial. “Nosotros tenemos la otra incertidumbre macroeconómica, la incertidumbre de hacia dónde vamos para poder construir una incertidumbre sobre algo un poco más sólido”, dijo la CEO de Grupo Financiero ST.

Isela Costantini, CEO de Grupo Financiero ST participó del 40° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) Mauro Alfieri - La Nación

“Una cosa es la confianza, la otra es la esperanza, pero uno no puede dejar de tener la esperanza si no, ya no estaríamos todos acá, ya no hubiéramos ido del país. Creo que todavía hay una expectativa de que se pueda seguir logrando ese potencial que tanto se habla de la Argentina”, agregó.

Markous, CEO de Tecpetrol, por su parte, habló de Vaca Muerta y de los desafíos y oportunidades que tiene por delante. “En la Argentina están los recursos, la tecnología, la geología es muy buena, es comparada o mejor que la de Estados Unidos. Hemos logrado en estos años tener estándares de perforación y terminación de pozos, de fracturas similares a las estadounidenses. Con lo cual es muy rápido el tema de aumentar la producción de petróleo. Lo que falta en Vaca Muerta es una política de Estado que fije las reglas del juego ”, recomendó.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol participó del 40° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) Mauro Alfieri - La Nación

El ejecutivo petrolero presentó datos y dijo que hoy Vaca Muerta produce 300.000 barriles por día, el 45% de la producción total del país, y 50 millones de metros cúbicos por día (m3/d), el 40% de la producción del país. “Simplemente subiendo la cantidad de equipos de perforación de 30 a 50 y de equipos de fractura de 8 a 12, podemos llegar a producir 1,2 millones de barriles en 2030, reemplazar las importaciones de gas natural licuado (GNL) y volver a exportar gas a los países vecinos, Chile, Uruguay y Brasil”, dijo.

“Vaca Muerta impacta en la macro. La energía pasó de ser deficitaria en US$5000 millones en 2022 a lograr estar en equilibrio este año. Nuestra estimación es que en 2030, debería ser más de US$25.000 millones de exportaciones y US$5000 millones de importaciones, lo que va a permitir tener una balanza comercial energética superavitaria de US$20.000 millones. Vaca Muerta ayuda a estabilizar la economía y la economía, por su parte, tiene que dar las señales correctas para que se acelere la producción ”, concluyó.