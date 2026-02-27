Hidrovía: hubo tres propuestas para quedarse con la mayor licitación del gobierno actual

Hasta hoy, a las 13, los interesados en el negocio del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como Hidrovía, tenían la posibilidad de sumarse a la “licitación pública nacional e internacional bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje a riesgo empresario y sin aval del Estado”. El pliego se elaboró con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

Las empresas que participan son: dos belgas, DEME Group y Jan De Nul Group, y una brasilera, DTA Engenharia. Afuera quedaron otras importantes compañías a nivel internacional, entre ellas las holandesas Royal Boskalis Westminster y Van Oord, y la danesa Rohde Nielsen A/S, entre otras.

El Gobierno completó el acto de apertura de sobres correspondiente al proceso de licitación pública internacional y tres empresas se presentaron. Así lo confirmó el ministro de Economía Luis Caputo en la red social X: “Hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región. Se presentaron tres oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar una inversión estimada de 10.000 millones de dólares en nuestro país, para los próximos 25 años”.

Por la VNT circulan anualmente cerca de 4500 buques de ultramar, más el tráfico de cabotaje. Se moviliza más del 80% del volumen de exportaciones del país, 90% del transporte de contenedores y de la exportación de productos agroindustriales, así como más del 90% de la producción automotriz. Se suman los cruceros que llegan y salen desde el puerto Buenos Aires. Para que todo esto pueda suceder con eficiencia, se necesita una mejora en la profundidad de los canales, de manera que los buques que salen al mundo con los productos argentinos puedan navegar completos, sin tener que completar la carga en otros puertos.

La empresa ganadora deberá, en el transcurso de 25 años (con la posibilidad de prorrogar el contrato por cinco años más), hacer una inversión de US$10.000 millones con una tasa interna de retorno (TIR) del 10/12%; depende de cómo quede el precio de la tarifa, ya que el Gobierno estipuló un esquema de bandas.

A través de la plataforma contrat.ar, se presentaron tres “sobres”, que no son tales, ya que se trata de archivos digitalizados. En el primero, están los antecedentes legales, económicos y los requisitos técnicos mínimos; en el segundo, se presenta el plan de trabajos y los antecedentes técnicos generales y específicos y, en el tercero, se incluye la propuesta económica con la cotización de la tarifa básica, algo de alto interés para los usuarios.

Las propuestas serán analizadas por una “comisión evaluadora” de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación conformada por Ariel Romeo Cherubini; Francisco Mansanta y Cristian Luis Rigueiro en carácter de miembros titulares. Los miembros suplentes son Mariana Cantando; Juan Ignacio Devincenzi y Pablo Esteban Sofio. Esta comisión se va a expedir respecto de las propuestas que se presenten en el proceso licitatorio. No hay una fecha formal, pero en mayo podría haber novedades.

Luego, vienen las garantías pedidas en el pliego. Son las siguientes:

Mantenimiento de oferta: se presenta dentro de las primeras 24 horas posteriores a la apertura y va hasta la firma del contrato. Habrá que presentarla por US$20.000.000.

Cumplimiento de contrato: la debe presentar el oferente adjudicado y debe estar vigente mientras dure el contrato. Es por US$40.000.000.

Garantía para asegurar el pago de la deuda a los acreedores de la VNT.

Desde 1995, cuando se realizó la primera licitación, hasta la actualidad, la empresa belga Jan De Nul viene realizando las tareas de dragado y Emepa (presente en la Causa Cuadernos), la de balizamiento. Hubo prórrogas y hasta una estatización de la VTN que dejó una deuda de US$80 millones. En 2005 debería haberse licitado nuevamente la operación.