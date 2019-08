Honda dejará de producir autos en la Argentina

La HR-V ya no se fabricará más en la planta de Campana

Honda dejará de producir autos en el país desde 2020. Así lo confirmó hoy a LA NACION la firma japonesa, que desde 2015 fabrica el modelo HR-V en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires.

Según la empresa, la decisión -que ya fue comunicada a los empleados- no tiene que ver con la crisis local, sino que se terminó de tomar anoche en Japón y corresponde a cuestiones estratégicas globales. Sin embargo, el modelo estaba previsto para abastecer el mercado local, que está en caída, y, sobre todo, para exportarse a Brasil, que empezó a demandar menos producto.

Así, desde 2020, la japonesa pasará a ser importadora de autos y centralizará su producción local solo en motos (hoy hace siete modelos). "Nos vamos a focalizar en motos, donde somos líderes del mercado, y es un segmento para el que se aprobaron beneficios a la fabricación. Nosotros llevamos invertidos US$15 millones en los últimos dos años", explicó Santiago Di Pardo, gerente de Relaciones Institucionales de Honda Motor de Argentina.

En la planta de Campana trabajan 1050 personas (el 40% enfocados en autos), para los cuales la firma abrirá un plan de retiros voluntarios. "Queremos cuidarlos de la mejor manera posible. Estamos iniciando conversaciones con el sindicato para abrir un plan de retiros, que buscamos que se beneficioso para los empleados. El plan es para todos y luego se irá acomodando la estructura en base a los objetivos de comercialización de autos y motos", indicó Di Pardo.

La comunicación a los proveedores también se está llevando a cabo hoy. "Vamos a cumplir todos los contratos con los proveedores", dijo el ejecutivo, quien aclaró que "lo más fuerte tiene que ver con las motos y eso no sufre modificación alguna". Y añadió: "De hecho, este año anunciamos una inversión por $120 millones para aumentar el contenido local en los motores".

Respecto del anuncio de la decisión en este momento particular que atraviesa la Argentina, aclaró que "no es una noticia agradable", pero reiteró que la decisión llega desde Japón y no tiene que ver con la coyuntura local. "Es importante recalcar que Honda sigue en el país y tenemos muy buena relación con los gobiernos nacional, provincial y municipal", reforzó Di Pardo.

Ante la consulta de si implica modificar la red de concesionarios, el ejecutivo dijo que "se está analizando y no hay detalles aún", pero que "seguro haya que hacer reajustes en la estructura". Y agregó: "Es importante resaltar que el servicio de posventa y la provisión de repuestos están asegurados y seguirá con la misma calidad de siempre".

Una vez que se deje de producir en el país, la HR-V se traerá de México o Brasil, desde donde también llegan los modelos WR-V, Fit y Civic. En tanto, la CR-V y el Accord llegan desde los Estados Unidos.

Al dejar de producir autos, Honda ya no formará parte de Adefa, la asociación que nuclea a los fabricantes locales.

Honda lleva vendidos 6605 autos en lo que va del año, lo que implica una participación de mercado del 2,2%, según datos de Acara, la asociación que nuclea a los concesionarios. De ese total, 4162 unidades fueron de HR-V y 1264 del WR-V.

En total, en el mercado local se llevan patentadas, hasta julio, 299.071 unidades, un 47,4% menos que las 568.233 que se habían vendido en los primeros siete meses de 2018.