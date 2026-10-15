Horacio Marín expuso ante el CICyP sobre el futuro de YPF y las inversiones en Vaca Muerta

El futuro energético de la Argentina y las inversiones necesarias para desarrollar Vaca Muerta estuvieron en el centro del tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que reunió a los principales referentes empresariales del país en el Hotel Alvear. El invitado central fue Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, quien expuso sobre los proyectos de la compañía y las posibilidades de convertir a la energía en uno de los grandes motores exportadores de la economía argentina.

La apertura estuvo a cargo de Bettina Bulgheroni, presidenta del CICyP, quien destacó la importancia de sostener una mirada de largo plazo desde el sector privado. “Desde el sector privado miramos la Argentina con más perspectiva, invirtiendo, creciendo, compitiendo y trabajando en proyectos de largo plazo. Tenemos talento y capacidad; el desafío es transformar cada vez más ese potencial en realidades”, sostuvo ante los asistentes.

Durante su exposición, Marín describió la transformación del sector energético y el crecimiento de la producción no convencional. “Argentina pasó de un país con petróleo a un país petrolero”, afirmó. El ejecutivo vinculó ese cambio con el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la infraestructura necesaria para incrementar las exportaciones durante los próximos años.

Uno de los ejes centrales fue Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado que YPF impulsa junto con Eni y XRG. Marín reiteró que el 26 de noviembre está prevista una instancia decisiva para avanzar con las inversiones. “Después de ahí no hay vuelta atrás”, aseguró. La iniciativa contempla una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$51.000 millones y constituye una de las principales apuestas para ampliar la presencia argentina en el mercado internacional del gas.

El titular de YPF también defendió la importancia del régimen de incentivos para atraer capitales. “Sin RIGI no hubiese habido nunca el LNG y no hubiese habido nunca un desarrollo masivo de Vaca Muerta”, sostuvo. En ese contexto, proyectó un crecimiento significativo de las exportaciones energéticas hacia 2031 y planteó que los compromisos de inversión deben trascender los cambios políticos.

Marín dedicó además parte de su exposición a la transformación interna de YPF, la eficiencia operativa y la necesidad de desarrollar equipos capaces de sostener proyectos de largo plazo. Al referirse a los desafíos de gestión, resumió uno de los principios que busca aplicar en la petrolera: “Una compañía eficiente es cuando todo es eficiente”. También destacó la importancia de la formación de trabajadores y de la incorporación de tecnología para mejorar la productividad.

El encuentro contó con la participación de dirigentes de las principales entidades empresarias, entre ellos Martín Rappallini, Nicolás Pino, Mario Grinman, Gustavo Weiss, Adelmo Gabbi y Javier Bolzico. También asistieron Alejandro Bulgheroni, Juan Parma y Martín Cabrales, entre otros representantes del sector privado. La convocatoria reunió a empresarios de distintas actividades productivas alrededor de uno de los sectores que concentra las mayores expectativas de inversión del país.

Bulgheroni destacó la trayectoria profesional de Marín y su capacidad para impulsar procesos de transformación. El almuerzo formó parte de los encuentros institucionales que organiza el CICyP para promover el diálogo entre los distintos sectores productivos. La exposición del presidente de YPF permitió vincular ese intercambio con uno de los desafíos centrales de la economía argentina: convertir los recursos energéticos en inversiones, empleo y exportaciones.