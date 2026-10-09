Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario volvió a cargar contra la prensa y acusó a una periodista de “zurda”

Un condecorado veterano de la guerra en las Islas Malvinas se perfila como candidato principal para asumir al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), con la misión de llevar adelante un nuevo modelo de formación de especialistas de la SIDE.

El coronel retirado Carlos Daniel Esteban es actualmente secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Defensa y, más allá de su conocida carrera militar y la medalla “Al Valor en Combate” obtenida por su desempeño en el conflicto en 1982, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas cursado en la Universidad de El Salvador.