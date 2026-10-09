Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario volvió a cargar contra la prensa y acusó a una periodista de “zurda”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Un condecorado veterano de Malvinas sería el candidato a asumir como director de la Escuela Nacional de Inteligencia
Un condecorado veterano de la guerra en las Islas Malvinas se perfila como candidato principal para asumir al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), con la misión de llevar adelante un nuevo modelo de formación de especialistas de la SIDE.
El coronel retirado Carlos Daniel Esteban es actualmente secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Defensa y, más allá de su conocida carrera militar y la medalla “Al Valor en Combate” obtenida por su desempeño en el conflicto en 1982, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas cursado en la Universidad de El Salvador.
La Corte Suprema se reúne este viernes a las 9 para volver a fallar sobre la ley de tierras
La Corte Suprema de Justicia se reunirá este viernes a las 9, en un acuerdo extraordinario, para tratar un nuevo caso sobre la ley de tierras. La convocatoria la hizo su presidente, Horacio Rosatti, informaron fuentes del tribunal.
El expediente que tienen para resolver incluye un pedido de medida cautelar; si la Corte la concede, pondría nuevamente en vigencia restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
El Gobierno estudia denunciar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el ataque a la AMIA
El Gobierno anunció que estudia llevar a tribunales internacionales la causa por el atentado contra la AMIA, de modo de conseguir una condena fuera del país contra Irán, señalado como responsable del atentado terrorista de 1994.
Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994.— Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) October 8, 2026
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de… pic.twitter.com/aKKsJMh8ML
Así lo dijo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en su cuenta de la red social X, tras reunirse con las autoridades de la AMIA.
Polémica por el oro: la AGN señaló pérdidas del BCRA por US$1023 millones y la entidad publicó una dura respuesta
La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este jueves los estados contables del Banco Central (BCRA) de 2025 y destacó que operaciones de cobertura vinculadas al oro generaron una pérdida de US$1023 millones, pagada con divisas. Ese costo absorbió parte de la ganancia patrimonial de más de $8 billones que produjo la suba internacional del metal.
El BCRA respondió más tarde que su posición en oro, incluidas las coberturas, arrojó una ganancia neta de US$2505 millones y acusó a la conducción del organismo de actuar “con fines puramente políticos”.
Ley de tierras: arrinconado, el oficialismo espera un salvataje de la Corte, mientras articula una maniobra para desactivar la sesión opositora
Ante la presión de sus aliados y acorralado por la inminencia de una megasesión que amenaza con voltear el DNU 70/23, una de las banderas políticas del Gobierno, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados aceleró sus movimientos para contener la avanzada opositora. Con ese objetivo, convocó a una comisión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, y en el que se apresta a incorporar un capítulo o una disposición sobre la Ley de Tierras, como anticipó LA NACION.
Eso sí, con la mirada puesta en la Corte Suprema, que podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar que, de prosperar, restablecería los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
En línea con Caputo, Santilli acelera reuniones con los gobernadores, pero los Menem frenan el ritmo
Diego Santilli puso en marcha este jueves las reuniones con gobernadores post encuentro en París, para intentar concretar así su plan y el del ministro de Economía, Luis Caputo, de terminar de cerrar con las provincias que hagan falta, antes de que culmine octubre. Y llevarse el acompañamiento, claro, para la anulación de las PASO en 2027.
Pero dentro del Gobierno no todos los actores están con la misma urgencia. Los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, principales laderos de la secretaria general, Karina Milei, muestran vocación de acuerdo pero, según voces que hablaron con LA NACION, no pretenden pactar a cualquier costo con los aliados y menos poner en riesgo la estructura territorial propia de La Libertad Avanza (LLA).
Rechazan por unanimidad el pedido de Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso de sus bienes
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la pretensión de Máximo y Florencia Kirchner de suspender el remate de sus bienes para ejecutar la condena de la causa Vialidad, donde su madre Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión.
El remate de los bienes de la expresidenta, hasta cubrir la suma de 645 millones de dólares, depende ahora de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que desde hace cuatro meses tiene en sus manos el asunto.
Milei atacó a María O’Donnell y la acusó de “tener puntos en común” con el nazismo
El presidente Javier Milei volvió a atacar a la prensa en las últimas horas y acusó a la periodista María O’Donnell de tener “puntos en común” con el nazismo, a raíz de una columna que la conductora había hecho en su programa de radio sobre el Islam y su supuesta incidencia en Europa.
“Le sacaron la careta a la zurda de ‘buenos modales’ que tiene muchos puntos en común con el Partido NaZional Socialista Alemán de los Trabajadores. Le vendría bien, ya que es politólogo, revisar sus categorías dado que tiene mucho en común con lo que ella llama extrema derecha”, expresó Milei, desde sus redes sociales, en referencia a O’Donnell.