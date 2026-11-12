Hubo 82.000 contrataciones con beneficios de la reforma laboral, pero el empleo privado registrado igual cayó

Entre mayo y agosto, unas 82.000 personas fueron contratadas bajo el régimen de la reforma laboral que reduce las contribuciones patronales para incentivar el empleo en blanco, según el balance de sus primeros cuatro meses que publicó la Secretaría de Trabajo de la Nación. En ese mismo período, el saldo de altas y bajas dejó 37.800 asalariados privados registrados menos, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) difundidos este jueves.

Solo en agosto hubo 7600 asalariados privados registrados menos que en julio. La baja del 0,1% extendió a 15 meses consecutivos la caída del empleo privado en blanco.

La cantidad de asalariados privados registrados se redujo de 6,136 millones en abril, el mes previo a la puesta en marcha del régimen, a 6,098 millones en agosto, según la serie desestacionalizada del SIPA. En comparación con noviembre de 2023, el mes anterior a la asunción de Javier Milei, se perdieron unos 274.000 puestos de trabajo, un 4,3%. Desde mayo de 2025, el mes previo al inicio de la actual racha de caídas, el sector privado perdió unos 168.400 asalariados registrados, según la serie desestacionalizada del SIPA.

La industria y el comercio concentraron el 72% de la pérdida de empleo privado en blanco en los doce meses hasta agosto.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), creado por la reforma laboral, abarata las nuevas contrataciones. Durante los primeros cuatro años de cada relación laboral alcanzada, la empresa paga el 5% del salario en contribuciones patronales destinadas a jubilaciones, asignaciones familiares, el Fondo Nacional de Empleo y el PAMI. En el régimen general, la alícuota para esos mismos destinos es del 18% o del 20,4%, según el empleador. En agosto, 25.928 empresas utilizaban el beneficio, el 5% de los empleadores privados, según la Secretaría de Trabajo.

Las contrataciones con el beneficio representaban el 1,3% del total de asalariados privados en blanco. El retroceso de 37.800 trabajadores, en cambio, es el saldo de las altas y bajas de todo el sector en esos cuatro meses. “La mera contabilización de contrataciones bajo el régimen no implica, por sí misma, un impacto positivo, ya que existe la posibilidad de que una proporción de esas incorporaciones se hubiera concretado de igual manera en ausencia de la política”, señaló la Secretaría de Trabajo.

También agregó que, dado que el RIFL es de reciente creación, “aún no se dispone de un horizonte temporal suficiente para la ejecución de un estudio econométrico que mida sus efectos”.

El comercio fue la actividad que más utilizó el beneficio, con 20.348 trabajadores, seguido por los servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, con 18.487, y la industria, con 12.031. Entre las tres ramas concentraron el 62% de las incorporaciones al régimen. El comercio y la industria, a la vez, estuvieron entre las actividades que más redujeron sus dotaciones en agosto. En ambos casos, la caída mensual fue del 0,3%.

La evolución cambia cuando se incluyen los independientes. El conjunto del trabajo registrado privado creció 0,1% en agosto, con unas 10.000 personas más, en su primera suba tras 14 meses de estancamiento o caída. El aumento se explicó por el monotributo, que creció 0,9% en el mes, su mayor avance en 19 meses. En el total nacional, que también incluye a los asalariados públicos y al personal de casas particulares, la cantidad de trabajadores registrados se mantuvo prácticamente estable.

Dónde se perdieron más puestos

En agosto, seis ramas redujeron la cantidad de asalariados registrados, cinco sumaron trabajadores y tres quedaron estables. Además del comercio y la industria, el transporte, almacenamiento y comunicaciones retrocedió 0,3%. Entre las actividades que crecieron estuvieron la pesca (2,4%), la minería (0,5%) y la construcción (0,1%).

En septiembre, el salario real promedio del sector privado registrado quedó 1,5% por encima de noviembre de 2023. La mediana quedó 1,8% por debajo y el promedio de los salarios de convenio, 6,7% por debajo.

En la comparación interanual, el sector privado perdió 132.000 asalariados registrados. La industria explicó 50.700 de esas bajas y el comercio, otras 44.200. Juntos concentraron el 72% de la pérdida. El retroceso alcanzó a 20 de las 24 jurisdicciones. Tierra del Fuego tuvo la mayor caída interanual, con un 13,1%. Neuquén, en el otro extremo, registró la mayor suba, con un 6,1%, seguida por Río Negro, con un 2,9%. También crecieron San Juan y Tucumán, ambos un 0,8%.

En septiembre, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) mostró que el empleo se mantuvo estable por tercer mes seguido en las empresas de diez o más trabajadores de los principales aglomerados urbanos. La encuesta tiene una cobertura más acotada que el SIPA, cuyo último dato nacional corresponde a agosto.

Los salarios bajos, más castigados

El deterioro del empleo privado en blanco coincidió con una caída del poder adquisitivo de los salarios. Entre marzo de 2025, cuando las remuneraciones reales alcanzaron su máximo en la serie analizada por la Secretaría de Trabajo, y septiembre de 2026, el sueldo promedio perdió 2,6% frente a la inflación. La mediana salarial, que deja a la mitad de los trabajadores por debajo y a la otra mitad por encima, cayó más, un 4,2%. En agosto, la mitad de los asalariados privados registrados tenía una remuneración bruta inferior a $1.736.710.

La pérdida fue desigual. Entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, el poder de compra cayó en siete de los diez tramos salariales, del segundo al octavo decil. La mayor pérdida fue del 8,3% y se registró en el segundo decil, el grupo inmediatamente por encima del 10% que menos cobra. La menor caída, del 1,3%, se observó en el octavo decil. El 10% de menores ingresos mostró una leve mejora, al igual que los dos tramos de mayores ingresos, que ganaron 0,5% y 0,1%, respectivamente.

El poder de compra repuntó en todos los tramos salariales entre julio y septiembre. El segundo decil acumuló la mayor pérdida desde marzo de 2025, con una caída del 8,3%.

Los salarios pactados en los principales convenios colectivos también perdieron terreno. En promedio, su poder de compra cayó 6,2% entre diciembre de 2024, cuando alcanzaron su pico, y septiembre de 2026.

Los datos preliminares de septiembre muestran una recuperación parcial. Entre julio y septiembre, el poder adquisitivo mejoró en los diez tramos salariales. En ese período, el salario promedio, la mediana y el promedio de los principales convenios colectivos subieron entre 1,1% y 1,7% en términos reales. Con ese repunte, el salario mediano todavía estaba 4,2% por debajo del nivel de marzo de 2025.