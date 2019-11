Alconada Mon se refirió a algunas de las causas más resonantes de los últimos años Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 11:41

"Creo que con las prisiones preventivas los jueces se pasaron de rosca", dijo hoy el periodista y prosecretario de Redacción de LA NACION Hugo Alconada Mon, sobre la evolución de las causas de corrupción más resonantes de los últimos años. En diálogo con Jorge Liotti en la cuarta edición del evento La Nueva Argentina, organizado por LA NACION, Alconada Mon consideró además que la gestión del gobierno de Mauricio Macri en materia judicial arroja resultados mixtos. "Faltó una reforma estructural", aseguró.

El periodista recordó una expresión de una académica extranjera que estudió el sistema judicial argentino: "la lógica de la defección estratégica". "¿Qué significa? Los jueces y fiscales que toman decisiones no porque alguien se los pidió explícitamente, sino porque creen que es lo que le puede resultar agradable a los que tienen poder", dijo, y aseguró que "una de esas aristas fue la prisión preventiva". "Ante la falta de resultados concretos en las causas más sensibles, algunos jueces y fiscales empezaron a exagerar otras variables", dijo.

Alconada Mon consideró que el balance del gobierno saliente de Mauricio Macri en materia judicial, aun cuando llegó al poder con una mensaje muy claro de buscar su transparencia, arroja resultados mixtos. "Cambiemos prometió un cambio institucional, que en algunas artistas ocurrió, en otras tuvo resultados ambiguos y, por otro lado, faltó una reforma estructural profunda: qué hacer con los juzgados federales de Comodoro Py, si hay que fusionarlos con la Justicia ordinaria o no", comenzó.

Alconada Mon, en diálogo con el periodista de LA NACION Jorge Liotti Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Por otro lado, el periodista, señaló que no se logró un "saneamiento profundo" en el Consejo de la Magistratura que permitiera corregir falencias profundas. "Al mismo tiempo, la Agencia Federal de Inteligencia lejos de mejorar, profundizó algunos de sus vicios y además ingresó un punto adicional de oscuridad" asociado al manejo de los "fondos reservados de dinero".

Alconada Mon consideró que eso ocurrió porque "Cambiemos no tenía los votos necesarios para impulsar algunas de las reformas, en otras ocasiones no buscó ir a fondo y en otros cayó en la tentación de jugar a ser y terminar siendo aprendiz de brujo", dijo, y explicó: "Mauricio Macri por momentos iba por la vía institucional y por momentos se tentaba ir por el lado que le abría, entre otros, Daniel Angelici". Según dijo, antes de que asumiera Macri, en diciembre de 2015, Angelici tuvo una cena con jueces federales y les dijo: "Yo soy Macri. ¿Qué quieren?". "Es puerta que abrió no fue justamente la del diálogo institucional", dijo el periodista.

Alconada Mon consideró que, en el futuro, avanzar con una reforma del sistema judicial implicará generar acuerdos de políticas de Estado. "Hay muchas preguntas que resolver y es mucho más profundo que si a los 12 jueces de Comodoro Py los unimos con los de la Justicia ordinaria o no", sostuvo.

Respecto de a la relación entre Alberto Fernández y la Justicia anticipó una "muy distinta y a la vez muy similar a la de Mauricio Macri. Por distintos motivos, ambos deprecian a algunos de los jueces más representativos de la Justicia argentina", sostuvo. "Alberto Fernández los conoce, convivió con ellos como jefe de Gabinete de Kirchner. Sabe quiénes son los que pidieron sobornos a cambio de no procesarlos. Con lo cual ahora cuando tiene que negociar con ellos los mira y les dice: 'Yo te conozco'".