El iPhone plegable, una MacBook Ultra y AirPods con cámaras: lo que prepara Apple para este año

Apple está preparando el lanzamiento de los productos de gama alta “Ultra”, en la que se encontrarían el iPhone plegable, un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una nueva generación de AirPods equipados con cámaras.

Tras el lanzamiento de la portátil MacBook Neo, la más económica del catálogo de Mac, Apple está preparando una nueva flota de productos de gama alta, que podría llegar este otoño bajo el nombre de “Ultra”, como ha avanzado el periodista de Bloomberg especializado en Apple Mark Gurman.

El iPhone con pantalla plegable

Gurman ha indicado que esta nueva gama de productos incluiría el iPhone plegable, que se espera que tenga un precio aproximado de 2000 dólares, una gran pantalla interior y sensores integrados. Si no se lanza con el nombre de “Ultra”, el periodista ha apostado por “Fold” como alternativa.

La compañía lleva desde el pasado mes de junio preparando la producción de su primer smartphone iPhone plegable de la mano de Foxconn, que podría hacerse realidad este 2026.

El iPhone plegable tendría un formato similar al Pixel Fold de 2023: una pantalla externa compacta, más ancha que lo usual, con unas dimensiones similares a las de un pasaporte

MacBook Pro con pantalla táctil

Otra de las grandes novedades que incluiría esta serie de lanzamientos es la MacBook Pro con pantalla OLED táctil, del que ya se habló en noviembre del año pasado. Con este cambio a OLED, Apple podría fabricar computadoras más delgadas y con mayor brillo.

La flamante MacBook Neo podría tener en breve una nueva compañera: una MacBook Pro con pantalla táctil

Basándose en el historial de Apple con las actualizaciones a OLED de iPad y iPhone, Gurman ha apuntado que este nuevo MacBook Pro se posicionaría por encima de los modelos que usan procesadores M5 Pro y M5 Max, diferenciando a una gama más alta.

Los próximos AirPods integrarán cámaras para ayudar a Siri a "ver" el entorno y ofrecer mejores respuestas al usuario, según los últimos rumores JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Nuevos AirPods con cámara integrada

Por último, Apple podría lanzar una nueva generación de los auriculares AirPods, con la principal novedad de equipar cámaras de visión artificial para vincular datos con Siri. Una característica que podría elevar su precio por encima de los AirPods Pro.