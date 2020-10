La excanciller Susana Malcorra fue entrevistada por el empresario Javier Goñi, gerente general de Ledesma y director de IDEA, en el Coloquio de IDEA Crédito: Prensa Coloquio de Idea

La excanciller Susana Malcorra se conectó desde España en el 56º Coloquio de IDEA y dejó dos mensajes importantes para los líderes del sector privado, pero también para la dirigencia política. Habló primero de que los empresarios argentinos deben animarse a invertir más en el país, para así incentivar a empresas internacionales a hacerlo, y comentó sobre la necesidad de bajar el nivel de crispación para construir un futuro mejor.

La actual decana de la School of Global and Public Affairs del IE University fue entrevistada por Javier Goñi, gerente general de Ledesma y director de IDEA, en el panel "La Argentina en el mundo post pandemia".

"Los empresarios españoles también quieren ver la cuota de los empresarios argentinos hagan en esta realidad. Se habla mucho de que los argentinos apuestan hacia afuera en vez de hacia adentro. Así como empezaron el coloquio contando de Seamos Uno, mostrando la iniciativa y la capacidad de hacer y de unirse detrás de un objetivo, otra cosa que pueden hacer es redoblar la apuesta y ser modelo de inversión en el país para los otros que están en duda: si los argentinos apuestan, nosotros acompañamos", aconsejó Malcorra, luego de que Goñi le preguntara sobre el interés español en invertir en el país.

Pero este no fue el único mensaje que dejó. Al momento de consultarse algún deseo para el país, la excanciller durante el gobierno de Mauricio Macri habló de "bajar el nivel de crispación". "Nada puede lograrse si no bajamos el nivel de crispación; es una responsabilidad compartida, todos tenemos que ser corresponsables de bajar el nivel de tensión y de crispación. Una sociedad crispada no decide bien, no decide con criterio que le ayude a quienes más lo necesiten", indicó.

"Si pudiera transformar en realidad un deseo sería que los argentinos, independientemente de nuestro origen, posición política, ideología, de qué rol tenemos, bajemos el tono de crispación y reconozcamos que lo que somos es responsabilidad nuestra y lo que vamos a hacer es nuestra construcción, hay que encontrar la forma de conversarlo y de definirlo juntos", efantizó.

En el plano internacional, Malcorra se refirió a la tensión global que hay entre las dos mayores potencias, Estados Unidos y China, pero explicó primero por qué no era válido hacer una comparación con la rivalidad que había entre Estados Unidos y Rusia, durante la Guerra Fría.

"El juego de la gran política del mundo está dominado por el enfrentamiento de Estados Unidos y China, que es un error hacer la comparación con la Guerra Fría, porque es una competencia más profunda. Antes se basaba esencialmente a cuestiones vinculadas a la ideología. La actual competencia es alrededor de la tecnología, los negocios y la integración, y esto condiciona al resto de los actores para ver cómo se enfrenta", dijo, y ejemplificó con la adopción del 5G: cuando los países de Europa ya habían optado por la tecnología china, Estados Unidos hizo una presión enorme para que cambien de opinión.

"La Argentina tiene que entender que acá no hay una cuestión de optar, debe encontrar lo que más le conviene en su vínculo con estos dos grandes actores. Plantearse la dicotomía de este o el otro va en contra de los intereses de la Argentina. Tenemos una relación histórica con Estados Unidos y una más reciente con China, sobre todo en temas que tienen un impacto en nuestra economía, como el comercio y la inversión, que va creciendo", comentó, y opinó que "la aproximación inteligente es la del equilibrio".

"Es evidente que China está haciendo una inversión muy fuerte en algunas regiones. África fue el caso, pero se está expandiendo más allá. La iniciativa de la Ruta de la Seda, que se creía que estaba pensando para el mundo en desarrollo, su expansión en algunos países de Europa es significativo, como sucedió en Italia", comentó.

Asimismo agregó que el país debe generar espacios de asociación que vayan más allá de esos dos actores. "Hay que ser muy cautos en no perder la perspectivas de que ninguno de los dos países va a cubrir todas nuestras necesidades. Nuestra proyección no debemos terminarla ahí, tenemos que ir más allá", aconsejó, y en este sentido mencionó a Europa, África y Sudamérica.

"Es fundamental abrir nuevos espacios. África es un continente que mucha gente no conoce. Hay que aprender a explorar nuevas áreas. También debería hablar de la integración de Sudamérica y pensarla en términos de infraestructura", indicó.

En ese sentido habló sobre el Mercosur, aclarando previamente que se consideraba una "creyente" del bloque económico entre Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina. "Creo que en un mundo tan difícil, que requiere de tanta sociabilidad, asociarnos a partir de ser un mercado más importante, nos da más oportunidad, capacidad de negociación y presencia", explicó.

Y siguió: "Nos hemos quedado a mitad de camino en casi todo lo que iniciamos con el Mercosur, no terminamos de implementarlo. El Mercosur no se ha institucionalizado como una cosa de Estado, que supere las situaciones que la coyuntura puede traer con el cambio de gobierno. Eso limita nuestra capacidad de aparecer como uno, no acordar que aquella idea fundacional del Mercosur es la que debería prevalecer".

Finalmente, cuando se le pidió algún consejo para el actual canciller, Felipe Solá, quien disertó seguido a su panel, Malcorra se abstuvo de dar una opinión pero habló de su experiencia en el cargo.

"Estando en la cancillería, nadie me dijo que si hay un área del gabinete en la cual hay que tener políticas de Estado es en el de las relaciones exteriores. Me parece fundamental sostener políticas de largo plazo. Me tocó recibir la aprobación de la extensión de la plataforma marítima, que fue el trabajo de años de políticas de Estado pasando por gobiernos de distintas procedencias ideológicas, y lo logramos porque sostuvimos con convicción la posición de la Argentina. Eso es lo que es el Estado y los argentinos necesitan", concluyó.

