en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1485 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1474,10 para la misma operación
¿Qué es el dólar cripto?
- A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer a $1422,14 para la compra y a $1474,10 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1425 para la compra y $1475 para la venta.
Más leídas
- 1
“Lady Shaq”, cada vez más dominante en el básquetbol femenino universitario: 148 puntos en los últimos cuatro partidos en Iowa State
- 2
Un banco lanzó financiación de hasta $28 millones para autos y motos
- 3
Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición
- 4
Préstamo por US$138 millones: un banco europeo dio luz verde para que Kicillof licite una obra hídrica clave