Impuesto al cheque sobre las cripto: la Cámara Argentina de Fintech dijo que la medida aumentará la informalidad

El Gobierno resolvió ayer incluir a las operaciones de compra y venta de criptomonedas entre las comprendidas por el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, comúnmente denominado Impuesto al Cheque, a través del Decreto 796/2021 publicado en el Boletín Oficial.

En concreto, el decreto deroga la exención del impuesto sobre los débitos y créditos para los movimientos de fondos vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable.

Esto implica que, a partir de ahora, cuando una persona quiera comprar criptomonedas y transfiera los fondos a un exchange (plataforma para comprar y vender criptomonedas) argentino, por ejemplo, deberá tributar el impuesto al débito y crédito.

“El fundamento que utiliza el Decreto 796/2021 para tomar esta medida es que en el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 ‘se explicita que el mismo busca ser la hoja de ruta para las políticas públicas hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos junto con la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo’. Sin embargo, entendemos que derogar esta exención incrementando los impuestos para las operaciones con criptomonedas no tranquiliza la economía y afectará este tipo de operaciones”, afirmó el contador y consultor tributario Sebastián Domínguez.

Según él, muchas personas que quieren resguardarse de la pérdida de valor del peso y que hoy operan con exchanges o fintech argentinas migrarán sus operaciones a exchanges o fintechs del exterior y operarán persona a persona (P2P) para evitar el impuesto.

Según referentes del mundo cripto, el mercado de las criptomonedas en la Argentina estaría cerca de los US$1000 millones al año.

Por su parte, el abogado tributarista Diego Fraga explicó que, si bien falta la reglamentación de la AFIP y ver cómo lo aplicarán los bancos, el decreto es sólo para que algunos exchanges que querían usar la exención para Proveedores de Servicios de Pago (PSP) no la usen. Agregó que los movimientos dentro de los exchanges no estarían alcanzados porque no son cuentas bancarias.

“Obviamente que lo que va a pasar es que esos exchanges que tenían una exención bien o mal usada ahora van a tener un costo extra y, salvo que decidan comercialmente absorberlo ellos, se lo van a trasladar al consumidor”, apuntó.

En este sentido, Norberto Saraceni, socio de la consultora Baker Tilly, también insistió –al igual que Domínguez– en que los usuarios cambiarán su forma de hacerse de criptoactivos.

“Está claro que los principales afectados serán los contribuyentes particulares o inversores minoristas, que por temor o por desconocimiento no compran sus criptoactivos en el mercado P2P, o persona a persona. Porque este tipo de contribuyente usa plataformas locales o internacionales que vieron potencial en el mercado de la Argentina en el último tiempo y que permiten ingresar y retirar fondos en pesos. El efecto inmediato que veo es que los inversores tratarán de mudarse al mercado P2P o investigarán el uso de plataformas que no estén alcanzadas por las regulaciones en la Argentina”, apuntó.

En tanto, Ignacio Morales, analista financiero de Wise Capital, consideró que el impacto de la medida “es muy limitado” y que “perjudica más a los exchanges locales que a los inversores”, ya que éstos pueden optar por realizar operaciones de compraventa mediante la modalidad P2P y de esta forma no pagar impuestos.

La reacción del sector

Frente a la novedad, la Cámara Argentina de Fintech dijo que la norma tendrá un impacto inmediato sobre las operaciones formales, que –al ver incrementados sus costos– se volcarán al mercado informal. “Así, el Estado perderá visibilidad sobre estas transacciones, que no disminuirán en cantidad ni en volumen, considerando el auge en el que se encuentran”, agregaron.

Por último, sostuvieron que quieren seguir trabajando junto al Gobierno, generando así las condiciones para el desarrollo de un sector que podría representar oportunidades estratégicas para el país.