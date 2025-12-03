Impuestos: ARBA suspenderá a agentes de recaudación con deudas pendientes

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) suspendió temporalmente la capacidad de ciertas empresas que han actuado como entidades recaudadoras de impuestos para recaudar debido a un incumplimiento en el depósito de fondos en el tesoro público.

Esta decisión se formalizó esta mañana, con una publicación en el boletín oficial. El organismo recaudador bonaerense informó que “de acuerdo con el Código Fiscal, retener fondos declarados sin ingresarlos constituye defraudación y habilita la aplicación de multas y sanciones”.

Por lo tanto, plantearon que han suspendido la capacidad de cualquier agente que deba más de $100 millones al tesoro público, y que su sistema operativo bloqueará cualquier intento de declaración o pago asociado.

De acuerdo con lo informado por ARBA, la suspensión se aplicará a los agentes que adeuden tres o más cuotas mensuales o seis o más cuotas quincenales, continuas o alternas, cuyos montos declarados superen el total de $100 millones. Además, los agentes que acumulen más de 60 días de retraso en los pagos también estarán sujetos a suspensión.

Según el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, “los agentes de recaudación incurren en defraudación fiscal cuando mantienen en su poder impuestos percibidos o retenidos más allá del tiempo permitido”. “Frente a esas conductas, avanzaremos con suspensiones temporales para garantizar la correcta percepción de los pagos a cuenta y proteger los recursos públicos”, agregó.

Esto se produce tras un reajuste del sistema operativo de ARBA anunciado a finales de agosto de este año, que introdujo un sistema digital obligatorio para la conservación de los recibos, así como la posibilidad de suspender a los agentes que incumplan la normativa.

“los agentes de recaudación incurren en defraudación fiscal cuando mantienen en su poder impuestos percibidos o retenidos más allá del tiempo permitido” Archivo

En cuanto a la aplicación de la suspensión, esta se llevará a cabo mediante un acto administrativo que se notificará a la dirección fiscal electrónica (DFE) del agente recaudador y se registrará en las bases de datos de la Agencia.

Esta suspensión de los agentes, según Girard, es temporal y “se levantará una vez que el contribuyente regularice su situación y abone los importes declarados y no ingresados oportunamente”. A partir de ese momento, podrá volver a operar con normalidad y cumplir el rol que la normativa le asigna.

El director de ARBA, Cristian Girard Santiago Filipuzzi

Según el director ejecutivo, todas estas medidas forman parte de un esfuerzo concertado para frenar el fraude fiscal y proteger los recursos. “Esta medida se enmarca en el proceso integral impulsado desde la asunción de Kicillof para reorganizar el sistema de Agentes de Recaudación”, completó Girard.