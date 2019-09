Cuáles son las causas y cuáles los efectos de la exclusión del monotributo

Por controles de la AFIP, muchos contribuyentes quedan afuera del sistema simplificado y se les reclama una deuda que, por lo general, es muy elevada; las condiciones para no ser expulsado Fuente: Archivo

Una deuda por una suma de dinero varias veces superior a los ingresos de meses y meses de trabajo, de la que se toma conocimiento bastante tiempo después de que empezó a generarse. Eso es lo que puede implicar, para los contribuyentes, ser excluidos del régimen del monotributo por la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP).

Y mientras que desde este organismo recaudador señalan que en materia de controles y exclusiones se cumple con lo que dice la ley, no pocas voces surgen desde el lado de los contadores, señalando que existe cierta animosidad hacia este segmento de contribuyentes.

Sí se coincide a la hora de definir cuál es el tema de fondo: la enorme distancia que existe, en cuanto a costos dinerarios y carga burocrática, entre ser monotributista y estar inscripto en el régimen general. Esa brecha provoca que el pase de uno a otro sistema equivalga a dar un salto demasiado brusco. Desde el Gobierno se trabajó meses atrás en un proyecto de ley para suavizar el efecto de ese cambio de condición -la propia AFIP dio su asesoramiento-, pero nunca se avanzó para llevar un texto definitivo al Congreso, desde donde tampoco se tomó la iniciativa.

¿Cuáles son las causas de la exclusión? Aclaración previa: de la misma manera que ocurre con la categorización y la recategorización dentro del monotributo, es el contribuyente el que está obligado a abandonarlo cuando ya no se están las condiciones para la permanencia. Cuando la AFIP detecta o considera que hubo una causa y no se produjo la salida, actúa de oficio. Y puede ir varios años hacia atrás en su control (por eso, los montos significativos de deudas).

Los motivos de exclusión están definidos por ley. El más conocido es excederse del tope anual de facturación (se cuentan 12 meses hacia atrás y no de enero a diciembre), una cifra que se actualiza en cada inicio de año y que en 2019 es de $1.151.066,58 si se prestan servicios o de $1.726.599,88 si la actividad es comercial. Esos mismos montos definen otras limitaciones para estar en el régimen: no puede haber depósitos bancarios por un importe igual o mayor a esos números (salvo que se justifiquen por otras fuentes de ingresos). Además, el monto de compras y gastos para la actividad no puede ser, en un período de 12 meses, igual o mayor al 80% del tope de facturación (en comercio) o al 40% de esa variable (en servicios). Y los gastos personales o acreditaciones bancarias no deben superar ese ingreso máximo.

Otras razones para la exclusión son: superar el precio máximo unitario de un producto ($19.269,14); haber importado bienes o servicios para comercializar; tener más de tres actividades simultáneas; prestar servicios y estar categorizado como comerciante, y haber excedido una cifra determinada de alquileres anuales (en 2019 es de $207.191,98).

"Hay causas de exclusión objetivas y hay otras subjetivas; surgen de fiscalizaciones para las cuales la AFIP se puede tomar mucho tiempo [el período de prescripción para reclamar impuestos es de 5 años] -dice el contador Iván Sasovsky-. La causa más subjetiva es cuando en algún cruce de ingresos y gastos no se toma al contribuyente como un sujeto integral" y, entonces, no se ve que hay dinero surgido de otras fuentes. Agrega -en coincidencia con otros colegas- que si bien existe un período, a partir de la notificación por parte de la AFIP, para que el monotributista presente un descargo, en la práctica casi no se admiten pruebas ni se revierten las decisiones.

¿Por qué surgen deudas con la exclusión? Porque se considera que el contribuyente debió haber estado, desde el momento del hecho que provoca la salida del monotributo, en el régimen general. Y, contando desde ese entonces, la AFIP calcula obligaciones por IVA (21% de la facturación), Ganancias y aportes jubilatorios de autónomos (más elevados que los del monotributo).

Además, señala Ezequiel Passarelli, contador y docente en la UBA, a las sumas hay que agregar los intereses resarcitorios, que hoy son de 4,73% mensual (se considera la tasa vigente en cada momento al que corresponda el impuesto adeudado). Además, hay multas por omisión que son del 100% del tributo omitido.

"Todo esto destroza el capital de los monotributistas", sostiene el abogado Diego Fraga, especializado en impuestos, del estudio Rctzz. Y advierte sobre otro efecto: "Les impide la actividad hacia adelante, ya que deben cobrarles a sus clientes con IVA, lo que implica una suba de costos y la necesidad de contratar a un contador para liquidar impuestos en forma mensual". A esto se suma que los excluidos no puede reingresar al monotributo por tres años.

El proyecto para modificar las condiciones del salto al sistema general preveía otorgar temporalmente al contribuyente un crédito "virtual" de IVA, porque en las primeras operaciones habría débitos del impuesto sin créditos reales.

Para Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, debería existir una tercera figura de contribuyente, entre el monotributista y el inscripto en el régimen general. Con respeto a la situación actual de exclusiones por parte de la AFIP, Russo dice que muchas veces "son por falta de asesoramiento profesional" de un contador. Y apunta que "debería haber mayores márgenes de facturación".

Frente a las deudas (a las que puede imputarse lo pagado por los períodos en cuestión mientras se estaba en el monotributo) la AFIP ofrece planes de pago de hasta 10 años. Fraga afirma que en el actual contexto el Gobierno podría tomar otras medidas: "Enviar al Congreso un proyecto para permitir los reingresos al régimen y suspender por resolución el cobro de deudas, que arruinan la economía de las familias".