Llega el nuevo impuesto a las remesas: cómo será enviar dinero a México desde EE.UU. a partir del 1° de enero

A partir de este jueves 1° de enero de 2026, las remesas estarán sujetas a un impuesto por parte del gobierno estadounidense. Esta medida impacta directamente en millones de inmigrantes que envían dinero a sus familias en México y otras partes del mundo.

El nuevo impuesto a las remesas entra en vigor este 1° de enero

La aprobación de la ley One Big Beautiful Bill incluye un impuesto del 1% sobre ciertas remesas desde EE.UU. Este nuevo gravamen se aplicará a ciertas transferencias internacionales de dinero financiadas con instrumentos físicos.

La aprobación de la ley One Big Beautiful Bill incluye un impuesto del 1% sobre ciertas remesas Freepik

En concreto, este impuesto se aplica únicamente cuando los clientes pagan sus transferencias con:

Dinero en efectivo

Giros postales

Cheques de caja

Western Union, una de las compañías que presta servicios de envío de dinero al extranjero, explica que, desde este jueves, si se envían 1000 dólares al exterior y se paga en efectivo en un establecimiento minorista, se deberán Abonar US$10 adicionales en impuestos, además de otras tarifas de la empresa.

¿Qué transferencias no estarán afectadas?

La empresa indicó que la buena noticia es que muchos métodos de pago comunes están exentos de este impuesto del 1%. Los clientes que paguen con cualquiera de estos sistemas no estarán sujetos al gravamen:

Tarjetas de débito o crédito.

Cuentas bancarias.

Monederos digitales, incluidos Google Pay, Apple Pay y Vigo Money.

Tarjetas prepagas, incluida la tarjeta Visa prepaga de Western Union.

Western Union es una de las compañías que utilizan los migrantes para enviar dinero desde EE.UU. Archivo

¿Cómo afecta el impuesto del 1% al receptor?

Es importante que los migrantes sepan que los familiares o amigos en el extranjero no se verán afectados por el nuevo impuesto a las remesas, ya que solo se aplica al método de pago del remitente. Esto significa que el importe que recibirá el destinatario se mantendrá igual.

El impacto en México de las remesas desde EE.UU.

Horacio Esquivel, titular del posgrado en Microfinanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en una columna para El Economista que, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) publicados este 1° de diciembre, entre enero y octubre de 2025 el ingreso de remesas cayó 5,1% anual.

El especialista estima que México recibirá, al cierre de diciembre, más de 62.000 millones de dólares por concepto de remesas, 97% de los cuales vendrán de Estados Unidos, de esos casi 50% vienen de California y Texas, con 32% y 14%, respectivamente.

“Suponiendo que se mantuviera este monto, para 2026, los que envíen remesas en efectivo pagarán por concepto de impuesto del 1% alrededor de US$360 millones”, explicó.

Esquivel agregó que a pesar del escenario adverso los US$62.000 millones que recibirá México por remesas seguirán como la segunda fuente de divisas para el país, alrededor de 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), por encima del petróleo, agroalimentos, inversión extranjera directa y turismo, y solo detrás de la industria manufacturera.

De acuerdo con Banxico, el 99,1% de las remesas se realizan por transferencias electrónicas y solo el 0,9% se hacen en efectivo Shutterstock

“El monto de remesas que envíen los migrantes a México en 2026 dependerá del comportamiento económico y de la política migratoria estadounidense”, precisó el especialista.

La opción que México lanzó para evitar el impuesto a las remesas de EE.UU.

Para ofrecer una alternativa para enviar remesas desde EE.UU., el gobierno mexicano lanzó la tarjeta Finabien, la cual sirve como una de débito.

Esta tarjeta cobra una comisión fija de US$2,99 por operación. Permite transacciones de hasta US$2500 diarios y un máximo de US$10.000 mensuales, las cuales pueden realizarse a través de la aplicación móvil “Financiera para el Bienestar”, donde es posible agregar las tarjetas de los destinatarios.