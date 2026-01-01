Cómo enviar dinero a México desde EE.UU. sin pagar el nuevo impuesto a las remesas desde el 1° de enero de 2026
Las transacciones en los que aplica y en cuáles no el nuevo tributo impuesto por Donald Trump con la ley One Big Beautiful Bill
- 4 minutos de lectura'
Luego de que entró en vigor este día 1° de enero de 2026 el nuevo impuesto a las remesas en Estados Unidos, las empresas encargadas del envío de dinero a México y otros países de América Latina compartieron buenas noticias: existen métodos de pago comunes que quedan exentos a la nueva medida que forma parte de la ley One Big Beautiful Bill.
Cómo enviar dinero de EE.UU. a México sin pagar el nuevo impuesto
Empresas como Western Union, que se dedican al envío de dinero al extranjero, explicaron que los métodos de pago a los que no se les aplicará el nuevo impuesto en remesas son:
- Tarjetas de débito o crédito.
- Cuentas bancarias.
- Monederos digitales, incluidos Google Pay, Apple Pay y Vigo Money.
- Tarjetas prepagas, incluida la tarjeta Visa prepaga de Western Union.
Por otra parte, los que realicen las transacciones en efectivo sí deberán pagar un monto extra equivalente al 1% de la cantidad enviada. Por ejemplo, si se envían US$500, deberán pagarse US$5 adicionales y si se envían US$1000, deberán abonarse US$10.
Estas cantidades solo contemplan el pago del nuevo impuesto de la One Big Beautiful Bill, aunque cada empresa de envío de dinero al extranjero puede tener tarifas adicionales.
Es importante señalar que el nuevo impuesto no supone afectaciones para las familias receptoras en el extranjero, ya que se cubre en el pago del remitente y el importe del destinatario se mantiene igual.
Cómo enviar dinero de EE.UU. a México
Los migrantes que viven en Estados Unidos pueden enviar dinero a sus familiares en México, generalmente a través de medios electrónicos, aunque existen diversos medios, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los más comunes y seguros son:
- El envío directo a México a través de instituciones bancarias, uniones de crédito, bancos de la comunidad o cuentas de ahorro. Cobran comisiones bajas y tardan solo un día hábil en tener disponible el dinero a sus beneficiarios.
- La transferencia de dinero en efectivo se lleva a cabo a través de empresas y bancos en EE.UU. que cuentan con agentes que realizan los pagos en México. Se debe pagar una comisión y existen lugares específicos en los que se puede recoger el dinero en el país destinatario, las más populares son Western Union, MoneyGram y Vigo.
- Se pueden hacer transferencias bancarias de las instituciones norteamericanas que trabajan con las mexicanas. Algunas de las más conocidas con Citibank, Wells Fargo y Bank of America, aunque el remitente necesitará una cuenta de ahorro en el banco que elija para hacer la transacción.
- Transferencias por internet, por medio de páginas web y con pagos en línea. También cobran comisiones y tienen convenios con empresas en México para realizar la entrega de efectivo.
- Money Order u órdenes de pago internacional que son emitidas por empresas de transferencia de dinero, como bancos y casas de cambio para realizar el envío por correo, aunque es más tardado que los métodos más actuales.
Consejos para el envío de remesas de EE.UU. a México
La misma Condusef indica que antes de hacer el envío de dinero es necesario elegir el servicio que sea más conveniente tanto para el remitente como para el destinatario. Algunos de los factores a tomar en cuenta son:
- Las comisiones que cobran las diferentes instituciones y los cargos extras que podrían necesitarse cubrir.
- El tiempo de entrega.
- Comunicarse con los familiares receptores en México para decidir juntos el mejor método de entrega.
- Comunicar la cantidad y el tiempo que se tardarán en recibir las remesas.
- Ubicar los puntos de pago en la localidad de los familiares receptores.
