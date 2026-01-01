Reembolso del IRS en 2026: por qué podrías recibir US$1000 más de lo esperado

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) indica que si un contribuyente pagó más de lo que debe en impuestos durante el año fiscal, podría obtener un reembolso. Pero la buena noticia para el 2026, es que la cantidad podría ser mayor a 1000 dólares.

Según un análisis reciente de la compañía de servicios financieros Piper Sandler, al que hace referencia CBS News, los reembolsos del próximo año podrían aumentar alrededor de US$1000 por contribuyente.

Los reembolsos de impuestos del 2026 podrían ser mayores por los cambios de la One Big Beautiful Bill Freepik

Esto podría incrementar el cheque de reembolso a US$4151 por contribuyente, según datos del IRS que muestran que el promedio de la temporada de declaración de impuestos de 2025 fue de US$3151.

La cifra fue confirmada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien durante una conferencia de prensa, el pasado 11 de diciembre, dijo que los estadounidenses deberían esperar US$1000 adicionales en sus próximos reembolsos de impuestos.

“Los estadounidenses pueden esperar otro impulso en sus cuentas bancarias en los próximos meses” y añadió que para el año que inicia, los reembolsos “serán los más grandes de la historia gracias a la aprobación del One Big Beautiful Bill”.

¿Por qué aumentarán los reembolsos de en 2026?

De acuerdo con la Tax Fundation, el aumento en los reembolsos, de entre US$$300 y US$1000 se debe a los cambios fiscales por la ley One Big Beautiful Bill, que redujo los impuestos sobre la renta de las personas físicas para 2025 en aproximadamente US$144 mil millones.

Los estadounidenses presentarán sus declaraciones individuales de 2025 a principios de 2026 Freepik

Debido a que el IRS no actualizó las tablas de retención tras la aprobación de la ley, a los trabajadores se les descontó más impuestos de lo debido, por lo que el beneficio de las reducciones fiscales se recibirá en un solo pago al declarar, y no gradualmente en el salario durante el año.

La organización estima que, en conjunto, estas siete disposiciones redujeron los impuestos sobre la renta individuales en 2025:

Aumento del crédito tributario máximo por hijos de US$200

de US$200 Aumento de la deducción estándar de US$750 para contribuyentes solteros y US$1500 para casados ​​que presentan declaración conjunta.

y US$1500 para casados ​​que presentan declaración conjunta. Aumento del límite de la deducción de impuestos estatales y locales a US$40.000 para contribuyentes que ganan menos de US$500 mil.

a US$40.000 para contribuyentes que ganan menos de US$500 mil. Nueva deducción adicional de US$6000 para personas mayores que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes ganan más de US$75.000 (US$150 mil para declaraciones conjuntas).

que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes ganan más de US$75.000 (US$150 mil para declaraciones conjuntas). Nueva deducción de intereses de préstamos para automóviles de hasta US$10.000 que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes ganan más de US$100 mil (US$200 mil para declaraciones conjuntas).

de hasta US$10.000 que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes ganan más de US$100 mil (US$200 mil para declaraciones conjuntas). Nueva deducción de hasta US$25.000 en ingresos por propinas que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes ganan más de US$150 mil (US$300 mil para declaraciones conjuntas).

que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes ganan más de US$150 mil (US$300 mil para declaraciones conjuntas). Nueva deducción de hasta US$12.500 en ingresos por horas extras (US$25.000 para declaraciones conjuntas) que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes ganan más de US$150 mil (US$300 mil para declaraciones conjuntas).

Además de las reducciones de impuestos individuales, la legislación también modificó varias disposiciones para empresas en 2025.

Los beneficios se dirigirán principalmente a los hogares de ingresos medios y medios altos

“Reembolsos cuantiosos”: qué esperar en 2026

Don Schneider, subdirector de política estadounidense en Piper Sandler y uno de los autores del análisis, señaló en un podcast reciente que “cuando la gente presente su declaración de impuestos, se sorprenderá con reembolsos cuantiosos”.

Añadió que: “Podría ser una de las temporadas de devolución de impuestos más grandes de la historia”.

Aun así, y según lo dicho por la empresa financiera, la CBS precisa que el impacto no se distribuirá de manera uniforme, ya que los beneficios se dirigirán principalmente a los hogares de ingresos medios y medios altos, o a aquellos que ganan entre US$60.000 y US$400 mil por año.

Agregan que algunos de los beneficios de la ley no llegarán a los hogares con mayores ingresos debido a la reducción gradual de ingresos, señaló Piper Sandler.