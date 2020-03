Las cadenas de supermercados, las apps de delivery y hasta los propios fabricantes dan cuenta del nuevo escenario comercial

A las góndolas también les llegó el efecto coronavirus. Los servicios de venta online de las principales cadenas se vieron desbordados en los últimos días con una demanda que de acuerdo a la empresa se duplicó y hasta triplicó ante la necesidad de la gente de quedarse en las casas, lo que llevó a que algunas entregas demoren hasta una semana.

En el sector reconocen que más allá de la explosión inicial y de los problemas que enfrentan las grandes cadenas para responder al incremento exponencial de la demanda, la cuarentena se convirtió en un motor inesperado para impulsar el desarrollo del canal digital.

Coto con su servicio Coto Digital hoy lidera el negocio de la venta online de supermercados y de hecho este canal representa el 7% de la facturación total de la cadena. En la empresa sostienen que los pedidos en la última semana se multiplicaron por tres, lo que se tradujo en algunos cuellos de botella. "Ya estamos trabajando con refuerzos de personal y móviles porque hoy estamos entregando tres veces más pedidas que en temporada", explicaron en la cadena.

En el grupo Cencosud -dueño de las cadenas Disco, Jumbo y VEA- también dan cuenta del efecto coronavirus en sus ventas online. "La demanda de pedidos online hoy está un 150% por arriba de los niveles del año pasado y es bastante pareja entre las diferentes cadenas y las regiones del país", destacan en el grupo. "La demanda provocó que hoy tenemos la mayoría de los locales casi sin disponibilidad para hacer entrega de acá a siete días", explican.

Por su parte, en Día el número de pedidos creció un 400%, lo que obligó a la cadena a reforzar sus sistema de distribución. "Estamos incrementando los cupos de entrega y las camionetas para cumplir con todos los pedidos", señalaron en la empresa.

En otras cadenas sostienen que la demanda de pedidos no creció más, simplemente por el hecho de que restringen la toma de órdenes de compra. "No es un problema de falta de demanda sino de que capacidad de entrega", explicaron.

Sin marcha atrás

Frente a este escenario de demanda en ascenso, en el sector proyectan que una vez pasada la crisis de la pandemia, difícilmente se produzca una marcha atrás.

"Esta desafortunada situación va a cambiar muchos paradigmas en relación a lo digital, empezando por el trabajo desde casa. La mirada sobre el rol del e-commerce cambió no sólo para los usuarios, sino también desde la visión interna de las empresas. Alimentos y farmacia eran dos rubros que venían creciendo muy fuerte y seguramente esta situación refuerce aún más la mirada interna en las empresas y la adopción por parte de los usuarios", explicó Gustavo Sambucetti, director de Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Los especialistas destacan que muchos clientes que se vieron obligados a la compra digital difícilmente vuelvan a la compra tradicional una vez superada la cuarentena

"Es probable que un segmento de la población poco afín al uso de tecnología digital desarrolle en este tiempo nuevos conocimientos guiados por la necesidad. Estos nuevos aprendizajes permanecerán aún después del coronavirus y seguramente orientaran nuevos hábitos de consumo", asegura Carolina Yellati, de la consultora Wonder.

En promedio los supermercados multiplicaron por dos y por tres sus ventas online, aunque el fenómeno no se limita a las grandes cadenas y también se trasladó a los servicios de entrega directa que ofrecen algunos fabricantes.

"Lo más difícil es cambiar un hábito, no es convencer que pasen de una plataforma a otra. Una vez que la gente encuentra un hábito más conveniente, no hay vuelta atrás. En nuestro caso en particular, la gente comienza a usar Siempre en Casa por el precio, pero se termina quedando por conveniencia. Le resolvemos la compra de bebidas desde su casa", explicó Federico Espinosa, director de Negocios Disruptivos de Cervecería y Maltería Quilmes. La cervecera está apuntando al negocio online, entre otros servicios, con Siempre en Casa -una propuesta de venta directa y entrega en el hogar- que registró un incremento del 15% en los pedidos de gaseosas y aguas en las últimas semanas.

La hora de las apps

La explosión de los pedidos online también se siente en las apps. "La demanda se multiplicó por tres, lo que trajo un nivel demanda insatisfecha importante. Cuando se dispara la demanda preferimos suspender un poco la toma de pedidos antes que hacer que la gente termine esperando mucho más", señaló Sebastián Genesio, gerente general de Pedidos Ya Argentina.