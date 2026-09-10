Inflación de agosto: cuál fue el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año

La estimación más baja corresponde a Libertad y Progreso, que calculó una inflación de 1,4% para agosto, 0,7 puntos por debajo de su medición de julio. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 21%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%.

Según Libertad y Progreso, la desaceleración de la inflación respondió principalmente a tres factores. En primer lugar, detectó una fuerte moderación en el ritmo de aumento de los precios de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. Luego de haber subido 2,9% en julio, el rubro avanzó 1,4% en agosto. Sin embargo, la evolución no fue homogénea. Luego de cierta estabilidad en las primeras tres semanas del mes, hacia los últimos días se registraron subas pronunciadas en carnes y derivados, frutas y pescados, de 3,7%, 2,9% y 2,4%, respectivamente.