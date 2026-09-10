Inflación de agosto: cuál fue el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año
La cifra se conocerá esta tarde; en julio, el alza fue del 2,1%, con una variación interanual del 19,3%; el análisis y las proyecciones de las principales consultoras
Libertad y Progreso calculó una inflación de 1,4% para agosto
La estimación más baja corresponde a Libertad y Progreso, que calculó una inflación de 1,4% para agosto, 0,7 puntos por debajo de su medición de julio. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 21%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%.
Según Libertad y Progreso, la desaceleración de la inflación respondió principalmente a tres factores. En primer lugar, detectó una fuerte moderación en el ritmo de aumento de los precios de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. Luego de haber subido 2,9% en julio, el rubro avanzó 1,4% en agosto. Sin embargo, la evolución no fue homogénea. Luego de cierta estabilidad en las primeras tres semanas del mes, hacia los últimos días se registraron subas pronunciadas en carnes y derivados, frutas y pescados, de 3,7%, 2,9% y 2,4%, respectivamente.
La inflación de agosto podría ser la más baja del año
Las últimas estimaciones de las consultoras privadas para la inflación de agosto anticipan que el dato mensual podría ser el más bajo del año. Las proyecciones de los economistas se ubican entre 1,4% y 1,8%. Hasta ahora, la menor variación mensual de 2026 se registró en junio, cuando el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec avanzó 1,9%. Para encontrar un registro inferior, hay que remontarse a junio de 2025 (1,6%) o a mayo de ese año, cuando alcanzó el 1,5%. El número oficial se conocerá el jueves.
Cuándo se conocerá la inflación de agosto
🗓️ Septiembre 2026. Agendá los informes de los próximos meses: https://t.co/fHHMUwdWH3— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 1, 2026
¿Te contactaron para un operativo del INDEC? Verificá la identidad de las personas encuestadoras en https://t.co/9paSpAMaZg
Consultas: 📧 ces@indec.gob.ar |📞 (54-11) 5031-4632 pic.twitter.com/fSMISSDdUZ
El Indec dará a conocer la inflación de agosto este jueves a las 16 horas.
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