Inflación, dólares e importaciones: la respuesta de los economistas al discurso de Cristina Kirchner

“Cristina Kirchner explica las consecuencias de las malas políticas, pero nunca las causas”, apuntan los economistas, tras escuchar el discurso que dio ayer la vicepresidenta en el plenario de la CTA. En su exposición, la funcionaria denunció el “festival de importaciones” que vive la Argentina, una ultrainflación “producto del endeudamiento criminal del macrismo” y la evasión tributaria, frases que quedaron a revisión de los expertos.

En días donde los rumores de un súper-cepo a las importaciones se acrecientan, la expresidenta les pidió públicamente al Banco Central, la AFIP y al Ministerio de la Producción que trabajen articuladamente para frenar el “festival de importaciones que viene desde hace tiempo”. Eso aún teniendo en cuenta que este año, ante la escasez de dólares, el BCRA incorporó el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para asignarles a los importadores una categoría A, B o C, que define el acceso que tendrán en el mercado de cambios.

“Es verdad que el nivel de importaciones viene siendo un poco alto para el contexto, pero tiene una explicación. Hace dos años se viene amenazando que se van a cortar las importaciones y, además, la brecha del 100%; eso te dice que tarde o temprano el dólar que se paga hoy va a dejar de existir. Entonces, son las propias señales del Gobierno lo que genera este ‘festival’”, señaló Fernando Marull, economista de FMyA.

Al respecto, mencionó que hay dos caminos para ajustar los desequilibrios actuales. En primer lugar, ajustar por precios y que la brecha se cierre, algo que llevaría a que el Gobierno termine devaluando. La segunda opción es reforzar el cepo. “En el discurso Cristina dice que no hay cepo a las importaciones, que hay que usar la lapicera”, advirtió.

Para Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, cuando la economía funciona “se importa más” y señaló que hoy en día estamos a niveles similares a los que había cinco años atrás. Mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) está un 2% abajo que en 2017, las cantidades de importaciones de marzo -el mayor número del año- son un 7% menores que en diciembre 2017.

“Si se ven con perspectiva, el ‘festival de importaciones’ tiene que ver con el supuesto éxito en materia de crecimiento económico que dicen tener ellos. Se está reforzando el cepo porque el dólar está atrasado, los importadores se ven atraídos por un dólar a $120. En cambio, el Gobierno no quiere correr el tipo de cambio porque saben que se les va a la inflación”, coincidió.

El origen de la inflación

En su exposición, Cristina Kirchner negó que la inflación la genere el déficit fiscal y dijo que “de la emisión no voy a hablar”. En cambio, mostró un ranking de los países del G-20 sobre el déficit fiscal primario, donde la Argentina figura en el escalón número 13, al tiempo en que aseguró la inflación es “producto de la evasión y el endeudamiento”.

“La inflación siempre es generada por las malas políticas económicas. Un déficit fiscal excesivo, emisión monetaria... el país emitió 12 puntos del PBI en dos años, ¿cómo se va a pretender que no haya inflación un año después”, agregó Marull.

Para contener la inflación, el Gobierno puso precios cuidados Fabian Marelli

Según Tiscornia, todos los Estados tienen gasto público para cumplir con sus funciones en materia de salud, educación, inversión, entre otros aspectos. Pero, para poder financiar esos gastos, hay tres caminos: el pago de impuestos, la toma de deuda y emisión monetaria. En general, la Argentina se ve obligada a tomar esta última vía.

“La recaudación impositiva está lastimada por la evasión. El Gobierno crea nuevos sobreimpuestos y la presión fiscal se termina volviendo muy alta para el cumplidor. El 35% de la economía está en la informalidad. Entonces, todavía te quedan dos caminos: la emisión o la deuda. Un Estado puede tener déficit fiscal y, en la medida que tome deuda, no es inflacionario. Es el caso de la gran mayoría de los países del mundo, pero no el de la Argentina, porque no tiene acceso al financiamiento externo”, remarcó.

Fuera del país, no hay prestamistas que vuelquen dólares en la Argentina. Entre un gran historial de default, reestructuración de deudas y un riesgo país arriba de los 2200 puntos, la deuda externa está cerrada. En cambio, internamente, el país no genera el volumen de ahorro para financiarlo todo. Es más, el Estado termina compitiendo con los privados para ver quién consigue deuda. “Por eso en la relación entre el déficit y la emisión es directa en la Argentina”, completó el economista de C&T Asesores Económicos.

¿Escasez de dólares?

El dólar no dejó de estar presente en el discurso de la vicepresidenta. Por un lado, remarcó que somos el tercer país del mundo en en formar activos en el exterior. Por el otro, hizo hincapié que el gran problema es la escasez de divisas y la economía bimonetaria. “La Argentina produce dólares, pero se evaden”, acusó.

“La Argentina produce dólares, pero se evaden”, acusó Cristina Kirchner Shutterstock

No obstante, para Marull, el último gran proceso de dolarización empezó en enero de 2007, en el Gobierno de Cristina Kirchner. Ante el aumento del gasto público, de impuestos, inflación y “populismo”, los argentinos se inclinan por los billetes verdes.

De acuerdo con las estimaciones de los economistas, este año el país cerrará el año con un superávit comercial de US$12.000 millones. “Los dólares no se van con las importaciones, sino que evidentemente hay otras necesidades: deuda en dólares que hacer frente, turismo, el pago de servicios. ¿Escasez de dólares? Hay momentos que puede faltar, pero este no es uno de ellos. La pregunta que tienen que hacerse es por qué la gente quiere los dólares. Convengamos que con su política terminan provocando las consecuencias que no les gustan”, enumeró Tiscornia.