Inflación: para el mercado, febrero marcó 2,7% y estaría lejos de empezar con cero en agosto

El consenso de analistas privados confirmó hoy que se mantiene muy alejado de las previsiones optimistas que repite el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la evolución futura de la inflación en la Argentina.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta local más abarcativas sobre proyecciones de la economía que lleva adelante mes a mes el Banco Central (BCRA), el índice de precios al consumidor (IPC) desactualizado habría cerrado en el 2,7% el mes pasado y se ubicaría entre 2,5% y 2,6% este mes. Postergaría, de esta manera, la posibilidad de romper el piso del 2% al menos hasta mayo. Vale recordar que hasta hace un mes algunos preveían que eso podría suceder en abril.

Desinflacin cada vez ms postergada

Pero además, su tendencia a la baja sería aún más lenta de lo que imaginaban hasta aquí. Según el promedio de esta encuesta -respondida entre los días 25 y el 27 de febrero por 46 participantes- se ubicaría entre el 2,1% y 1,9% en mayo; del 1,9% al 1,8% en junio y rondaría entre el 1,9% y 1,7% en julio, según se considere el promedio del TOP-10 (la decena de consultores con más aciertos) o el general de la muestra, respectivamente.

La misma evolución registraría la medición núcleo, que habría sido del 2,5% el mes pasado y no perforaría el 2% hasta mayo.

Las nuevas proyecciones anuales

Sin embargo el dato más relevante es que el mercado la proyecta entre 1,8% y 1,5% para agosto aún cuando el ministro Caputo dijo que ese índice comenzaría “con cero” desde ese mes. “La inflación va a bajar. Para agosto de este año la inflación va a empezar con cero y si no es en agosto será un poco más tarde, pero va a llegar“, sostuvo repitiendo un pronóstico que ya había enunciado en diciembre el presidente Javier Milei.

Fue al acceder a una entrevista por el canal de streaming de El Cronista, momento en que anticipó que la inflación de febrero sería menor al 2,9% registrado en enero, tras ocho meses de moverse al alza consecutivamente.

Dlar calmo

La disidencia con el optimismo oficial al respecto es el dato central de relevamiento oficial que da cuenta de un natural recálculo al alza de los analistas, tras ser sorprendidos por el nivel que alcanzó el IPC en enero.

Producto de esa revaluación -que agregó de 0,1 a 0,5 puntos a las proyecciones previas por mes-, ahora estiman que la inflación cerraría el presente año entre un 26,1% y 27,8%, es decir, apenas entre 5,4 y 3,7 puntos inferior a la del 31,5% acumulada durante 2025. Además, la estiman en 16,1% para 2027 y 11,2% para 2028, por lo que la posibilidad de alzanzar una nominalidad de un dígito la ven postergada al menos hasta 2029.

Las revisiones inflacionarias al alza de los analistas privados no parten de considerar algún problema cambiario. Por el contrario, ven al dólar en condiciones de mantenerse muy calmo a lo largo de 2026, sólo cruzando la barrera de los $1500 a partir de julio y cerrando el año en $1707 a nivel mayorista. Eso “arroja una variación interanual esperada de 17,9%”, casi diez puntos inferior a la inflación.

Tasas de expansin

El REM mostró a los consultores algo más optimistas con la tasa de actividad, tras resultar algo sorprendidos por el rebote que registraron los datos oficiales en el cierre del año pasado. Tal vez por eso ahora estimaron que en el cuarto trimestre de 2025 el PBI ajustado por estacionalidad habría crecido 0,8% respecto al tercer trimestre (+0,6 puntos respecto al REM previo), lo que lo dejaría en condiciones de expandirse 1% y 0,9% en el primer y segundo trimestre de este año. Con dicho empuje el PBI real resultaría entre 3 y 3,4% superior al promedio de 2025 (de +0,3 a +0,2. respecto a la encuesta previa), aunque siempre por debajo del 5% contemplado en el presupuesto oficial.

Ms exportaciones

Según las demás proyecciones, la tasa de desocupación abierta no registraría grandes cambios aunque mostraría una leve tendencia al alza que la ubicaría en el 6,8% hacia el tramo final del año.

Las tasas de interés en pesos recién irían comprimiendo cuando al proceso de desinflación previsto avance, algo lógico porque sería el momento en el BCRA se anime a inyectar los pesos que emite por comprar reservas. De allí que la tasa TAMAR, proyectada en 31,3% nominal anual para marzo (+1,2 p.p. respecto al REM anterior), caería al 24% nominal anual (+1,6 p.p. con relación a la estimación previa), equivalente a una TEM de 2%, recién hacia fin de año.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que exportaciones (FOB) por US$ 92.737 millones (+US$852 millones) e importaciones (CIF) por US$80.204 millones (-US$506 millones que en el REM previo), de lo que surge que proyectan un superávit comercial anual de US$12.533 millones superior en US$1358 millones al del REM anterior.

La proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero fue de un superávit de $16,1 billones para 2026 (+80.000 millones respecto al REM previo). El BCRA destacó que “ningún participante” espera un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año.