Inflación: proyectan una leve desaceleración en enero

Después del dato de diciembre, que dio 2,8%, para enero distintas consultoras privadas proyectan que el índice de precios al consumidor (IPC) rondará entre un 2,3% y un 2,6%.

Si bien en las últimas semanas hubo una desaceleración, no prevén un desplome debido al nivel de la inflación núcleo de los últimos meses y al efecto rezago de la depreciación del peso durante las últimas elecciones.

“Para enero estimamos una inflación en torno al 2,3%. Lade este mes suele ser menor a la de diciembre, ya que los factores estacionales juegan a favor. Por su parte, los precios regulados variarían levemente por debajo de lo sucedido en diciembre y aportarían aproximadamente medio punto a la inflación. La desaceleración se centra en menores aumentos de combustibles y educación privada, mientras que el agua pasa del 1% al 4% mensual”, analizó Florencia Iragui, economista de LCG, y agregó que, con una inflación núcleo en aceleración durante los últimos meses, resulta difícil pensar en un fuerte desplome del porcentaje este mes.

Por su parte, la consultora Equilibra también estima un 2,3%, mientras que Analytica proyecta un 2,5%. Para ellos, el mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en verduras (+9,9%), frutas (+3,3%) y azúcar, dulces y chocolates (+2,8%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran aguas, gaseosas y jugos (+0,9%) y otros alimentos (+0,8%), que incluyen snacks, salsas y condimentos.

En tanto, el IPC de la Fundación Libertad y Progreso proyecta un avance del 2,6% mensual en enero, lo que se ubicaría levemente por debajo del 2,8% obtenido en diciembre. De confirmarse esta cifra, la inflación interanual se ubicaría en 32,1%, evidenciando una aceleración en línea con la dinámica observada desde octubre. No obstante, estiman que, a partir de febrero, podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración interanual.

“En lo que va del mes, la inflación mostró una desaceleración hacia las últimas semanas. En la primera y segunda semana se registraron incrementos del 0,8% en cada período, mientras que en la tercera semana el avance se moderó al 0,6%. Con esta dinámica, el mes se perfila a cerrar en torno al 2,6% mensual. Se continúan observando incrementos elevados en Alimentos y bebidas —especialmente en carnes— y también en Alcohol y Tabaco. De todas formas, la leve aceleración inflacionaria observada es reflejo de la baja en la demanda de pesos producto de la creciente incertidumbre electoral, que depreció nuestra moneda. Esto impulsó inicialmente la suba de los tipos de cambio y, posteriormente, el alza de los precios de los bienes comerciables, como alimentos y bebidas. Llevará tiempo para que el total de esa pérdida de valor del peso se refleje en todos los precios, aunque debería ser decreciente en la medida en que una mayor proporción de bienes y servicios ya lo haya incorporado”, explicaron desde la fundación.

Agregaron que, desde las elecciones, la divisa ha mostrado cierta estabilidad, aunque esperan una leve tendencia a la depreciación a futuro. Por ello, los próximos meses deberían mostrar una desaceleración en la suba de precios, más allá de las estacionalidades de cada período. Con todo, proyectan que 2026 cierre con una inflación en torno al 19% interanual.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que “diciembre fue peor de lo esperado y enero no tuvo un buen arranque. A pesar de la victoria electoral de octubre, la demanda de pesos no se recuperó del todo y las tasas bajas del BCRA para que el Tesoro pueda financiarse de manera barata no contribuyen al proceso de desinflación. No obstante, esperamos que en los próximos meses se retome el sendero de la desinflación y que 2026 termine con una inflación menor a la de 2025”.

En la misma línea, Aldo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que “la depreciación que sufrió el peso por la incertidumbre preelectoral ya se habría reflejado en la mayor parte de los bienes, quedando una menor cantidad de precios por ajustarse, particularmente en los servicios. Por ello, dada la cierta estabilidad del valor del peso desde octubre, es esperable una inflación descendente en los próximos meses”, y agregó que “la variación mensual podría ubicarse por debajo del 2% en el segundo trimestre y por debajo del 1% hacia finales de año”.