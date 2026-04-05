Ingresos Brutos, en el podio de los más tóxicos para la actividad económica

Cuando debatimos temas de inflación, de costos y de competitividad, estamos hablando sin nombrarlo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el peor de los impuestos del sistema tributario argentino.

Si pensamos en un podio de los más tóxicos que habría que reformular o eliminar, sin duda que Ingresos Brutos es el primero, seguido por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, los derechos de exportación y las tasas municipales, que se cobran en función de los ingresos sin tener en cuenta el costo de los servicios.

El mayor desafío lo tienen las provincias y municipios. El Estado Nacional ya tomó conciencia de que hay que lograr una economía más competitiva, pero no puede modificar las legislaciones provinciales y municipales y la potestad de provincias y municipios de cobrar tributos.

Ingresos Brutos en particular tiene un efecto devastador porque se aplica en cada una de las etapas del proceso productivo y se va repotenciando en el precio final, lo que se conoce como efecto cascada.

Sin duda afecta a los precios: el consumidor paga más de tres veces la alícuota original por el citado efecto cascada, se va trasladando a precio incluso con el mismo impuesto, con lo cual hay impuesto sobre impuesto; afecta los costos de las empresas y por supuesto la competitividad.

No existe en otra parte del mundo. Es un impuesto de la edad media que afecta mucho las exportaciones porque se está exportando el impuesto contenido en cada uno de los procesos que tiene el insumo que se exporta. Tiene además una alta complejidad, porque lo recaudan 24 jurisdicciones, que aplican distintas alícuotas, le otorgan diferentes tratamientos, lo que hace imposible el costo de cumplimiento. En la actualidad, el tema principal con altas tasas de interés es la multiplicidad de regímenes de recaudación provinciales que van generando saldos a favor, porque el contribuyente se ve obligado a pagar por adelantado, antes de que se genere la obligación tributaria. De esa forma, las provincias se financian a tasa 0 y los contribuyentes se quedan con saldos a favor que cuesta mucho recuperar, porque se les impone una normativa burocrática llena de laberintos para desincentivarlo a que se haga de ese dinero que le vendría muy bien como capital de trabajo.

Por otra parte, no mide capacidad contributiva ni económica, porque aunque se venda a pérdida, igual hay que pagarlo. El impacto en precios es de entre el 8 y 15%, dependiendo de la cadena del proceso económico: cuanto más largo este último, más incide en el precio.

Claramente se verifica una superposición de tributos: el consumidor paga a nivel nacional el impuesto al valor agregado y en algunos casos impuestos internos, a nivel provincial ingresos brutos y a nivel municipal las tasas municipales que se tributan sobre ingresos (verdaderos impuestos que se disfrazan de tasas). Indudablemente, se trata de un impuesto muy nocivo para la actividad económica.

Entre las jurisdicciones que mas cobran por este impuesto, las más voraces, en primer lugar está la provincia de Buenos Aires, después le siguen Misiones, la Ciudad de Buenos Aires, luego Córdoba y después Tucumán. Provincia de Buenos Aires recauda casi la mitad de todo el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel país. Y Misiones es una provincia que creó una enorme distorsión, porque tiene un sistema de recaudación anticipada que hace que los contribuyentes queden con saldos a favor de muy difícil recupero, que se van “derritiendo” con la inflación, como un helado en la mano.

Además está el Sistema de Recaudación y Control de Retenciones Bancarias (Sircreb), que es un régimen de recaudación perverso que obliga a pagar el tributo con cada acreditación bancaria antes de que se genere la obligación tributaria, es decir, se exige de ese modo a las empresas un pago a cuenta del tributo antes de que se generen las ventas.

Ahora bien, no es tarea fácil la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos porque recauda cerca del 4% del PBI y, como se explicó, las provincias se financian anticipadamente recaudándolo.

En la Unión Europea se utiliza el Impuesto al Valor Agregado, que es un impuesto mucho mas justo porque va gravando cada una de las etapas o el valor agregado de cada etapa, y permite el cómputo de créditos fiscales. En Estados Unidos y Canadá se utiliza un sistema de impuesto a la venta pero al consumidor, en la última etapa, con lo cual no se produce el efecto cascada, acumulativo, piramidal, del impuesto sobre los ingresos brutos, que se va repotenciando en el precio.

En la Argentina se derogó cuando se creó el IVA y dos años después lo volvieron a poner cambiándole solamente el nombre. Antes se llamaba impuesto a las actividades lucrativas y a los dos años volvieron a ponerlo, cambiando solamente el nombre, Impuesto sobre los ingresos brutos.

El cambio para su reformulación debería venir impulsado de abajo hacia arriba, ser los contribuyentes quienes exijan que los tributos sean informados en los comprobantes para que todos tomen conciencia de la incidencia que tienen los impuestos en el precio de los productos. El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor que obliga a detallar en los tickets el impuesto el valor agregado y los demás impuestos indirectos que inciden en los precios, brinda una oportunidad en ese sentido, invitando a las provincias a adherir y dictar las normas para que los consumidores finales tomen conocimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente. Hasta el momento, solo unas pocas adhirieron: Chubut, Entre Ríos, Mendoza y CABA, las cuales tienen pendiente de dictado su reglamentación para que efectivamente aplique, y otras están en proceso, como Córdoba y Salta.

Evidentemente, queda un largo camino por recorrer para que el peor de los impuestos del sistema tributario argentino, tan distorsivo como invisible, siga afectando la actividad económica y la competitividad de nuestros productos.