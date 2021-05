Inicia mañana la temporada de megalicitaciones de deuda en pesos

El Gobierno afrontará mañana el primer test importante de mercados del año tras haber convocado a una licitación que marcará, además, el inicio de una temporada de megalicitaciones de deuda en pesos que, con el cronograma de vencimientos actual, tendrá episodios aún más trascendentes en agosto, julio y septiembre, ordenados por magnitud de los vencimientos en danza.

El Ministerio de Economía buscará colocar unos $320.000 millones en bonos entre inversores para cubrir en todo lo que pueda vencimientos de deuda por unos $304.400 millones que debe afrontar el viernes cuando expiran $ 69.000 millones en Letras a tasa variable atada a la de pases pasivos del Banco Central (BCRA), $ 30.659 millones en intereses de Bote22 y una amortización de $204.813 millones de letras ajustadas por CER (Lecer).

En busca de ese objetivo ya lanzó la convocatoria al mercado el viernes pasado, con inusual premura, ofreciendo en principio 10 títulos de deuda en pesos de distinto tipo a los que ayer sumó uno más especialmente atractivo para los bancos (la reapertura del BOTE22) para que reinviertan en él los $30.000 millones que cobrarán del cupón de intereses que le vence el viernes.

El test de mañana y las pruebas que se vienen

Con la batería de instrumentos puestos en góndola la Secretaría de Finanzas (que incluye bonos a tasa variable, fija, ajustables por inflación y hasta por la variación que muestre el dólar) busca asegurar una tasa de captación que exceda los más de $120.000 millones que tiene asegurados, considerando que son distintos organismos públicos los que tienen en cartera bonos por alrededor del 40% del total que vence.

Si a eso se suma el BOTE22, al que los bancos se tiran de cabeza porque implica cobrar una tasa del 22% anual por una obligación, como la de constituir encajes por los depósitos que captan, por la que habitualmente reciben 0, se concluye que la mitad del vencimiento estaría cubierto.

La duda está en el comportamiento que adopte el resto del mercado, en especial, lo que decidirá el fondo de inversión global PIMCO, poseedor del 27% de la Letra del Tesoro ajustable por CER (Lecer x21Y1) que representa algo más de dos tercios del vencimiento total, ya que supone erogar unos $205.000 millones.

Este componente hace a la licitación de mañana “clave” para el mes aunque, de quedarse corto, el Gobierno tendrá la oportunidad de mejorar su perfomance en una semana (cuando enfrenta vencimientos testimoniales) e incluso hacer rendir lo captado una semana atrás, cuando colocó papeles de deuda por $53.000 millones cuando sólo tenía vencimientos por unos $9000 millones, con lo que ya prefinanció unos $44.000 millones (14% del total que le vence en mayo).

En especial, porque en dos meses enfrentará un vencimiento 24% mayor y sólo un mes después otro 35% más importante que el actual, razón por la cual se le hace importante mostrar que mantiene capacidad no sólo capacidad de refinanciar lo que le vence sino de, incluso, tomar nueva deuda para cumplir con la meta presupuestada que supone cubrir los 4,5 puntos de déficit al menos en un 40% con colocaciones de mercado, compromiso mínimo tomado para no forzar mayor financiamiento del Banco Central (BCRA) en momentos en que quedó descarnadamente a la vista que el desborde monetario del 2020 está empobreciendo -por vía de la inflación- más y más a los argentinos.

- Los instrumentos que licitan son los siguientes:

- Reapertura de Letra a Descuento (Ledes) S31G1 por vencer el 31 de agosto y que se ofrece sin precio mínimo.

- Reapertura de Letra ajustable por tasa de pases del BCRA (Lepasi +1,75%) SG311 también a vencer en apenas 102 días ((31/08/2021) y sin precio mínimo.

- Reapertura de Ledes S29O1 por vencer el 29 de octubre (161 días) sin precio mínimo.

- Reapertura de Lepase +2,75% SO291 (29/10/2021) sin precio mínimo.

- Nueva Ledes a 193 días (30-nov-21) con un precio mínimo de $821,83 cada VN$1000 (TNA de 41%).

- Reapertura de Letra ajustable por CER (Lecer) X28F2 (28-feb-22) sin precio mínimo.

- Reapertura del Bono vinculado al dólar (dollar-link+0,1%) TV22D que vence el 29 de abril del 2022 y también se ofrece sin precio mínimo.

- Nueva Lecer a 367 días (vence el 23 de mayo del 2022) con un precio mínimo de $980,29 cada VN $1000 (TNA de 2% más CER).

- Nuevo bono dollar-link+0,2% a 558 días (30-nov-22) con precio mínimo de U$S987,92 cada VN U$S1000 (TNA de 1%).

- Reapertura de BONCER +1,4% TX23 (por vencer el 25 de marzo del 2023) sin precio mínimo.

-Reapertura del Bote2022 que paga tasa fija del 22% nominal anual y los bancos pueden usar para constituir encajes, el que se ofrece a $966,64 x cada lámina de $1000 nominales.

Los analistas descuentan que la demanda privada buscará los instrumentos que le permitan cobertura frente a la inflación (son 3 bonos por un total de $105.000 millones) y los títulos que permiten lo propio frente a una devaluación, ya que se descuenta que la política de ralentizar la actualización del dólar oficial caducará más temprano que tarde por imperio de las circunstancias.

Consideran que el atractivo que representan este tipo de bonos le permitiría al Gobierno superar la prueba, pese al ruido que generó en el mercado el anunciado cierre de las exportaciones de carnes. “Es una parada desafiante, pero con el supermenú de instrumentos, los bonos indexados que se ofrecen (cuando la inflación está volando) y la vuelta de los dollar linked creemos que podrán superarla sin problemas”, explicó en un informe la consultora Criteria.

Para los estrategas de Portfolio Personal inversiones (PPI) el Tesoro usa “la ‘bala de plata’ y vuelve a licitar títulos ajustables por dólar por primera vez desde octubre 2020, alternativa que busca atender la demanda por cobertura y que va en línea con las expectativas del mercado de un salto en el tipo de cambio oficial para después de las elecciones. Es lógico porque es un test clave entendiendo que un mal resultado en la licitación se traduce en un potencial riesgo dentro del mercado con una mayor presión en el plano cambiario”.

La licitación tendrá lugar mañana entre las 10 y las 15 y contará con un tramo competitivo y otro no competitivo. Las ofertas que se presenten en el primero deberán indicar el monto nominal a suscribir y el precio, mientras que en los no competitivos sólo se deberá consignar el monto y habrá un límite de $ 3 millones para los títulos en pesos y de US$ 50.000 para los vinculados al dólar.