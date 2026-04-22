“El próximo hub de IA del mundo”: de qué se trata el acuerdo estratégico que firmó Milei con Israel

El presidente Javier Milei estuvo los últimos días en Israel, en lo que fue su tercera visita oficial como jefe de Estado a ese país. Además de participar de encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu y de la ceremonia por la Independencia, Milei aprovechó también para brindar varios discursos, en los que anunció novedades importantes.

Luego de aterrizar en Israel el domingo pasado, visitó el Muro de los Lamentos, en Jerusalén, y mantuvo un encuentro con Netanyahu. En la previa de la pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, Milei brindó un discurso en el que ratificó su “alineamiento político y estratégico” con ese país.

Entre las frases que resonaron especialmente en esas declaraciones, resalta una vinculada al universo de la IA: “Firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial entre nuestros dos países. Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden y la Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo”.

Por último, agregó: “Vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta, formar especialistas, aplicar esta tecnología a nuestros sectores productivos y trabajar juntos en los foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica”.

ARGENTINA - ISRAEL 🇦🇷🇮🇱



En el marco de su visita a Israel, el presidente @jmilei firmó un acuerdo estratégico para potenciar la Inteligencia Artificial, que nos permitirá promover el desarrollo tecnológico, fortalecer la formación de talento especializado y acelerar la… pic.twitter.com/46Iy3aKRKb — Darío Genua (@DarioGenua) April 19, 2026

En conversación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, LA NACION pudo acceder a más detalles de este memorándum, que promete impulsar la economía argentina:

Acuerdo entre Argentina e Israel para fortalecer la cooperación bilateral en inteligencia artificial , en el marco de una relación estratégica en materia de innovación y tecnología.

, en el marco de una relación estratégica en materia de innovación y tecnología. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico, científico y tecnológico , promoviendo la innovación y el uso de IA en distintos sectores productivos .

, la innovación y el . Incluye líneas de trabajo como desarrollo conjunto de modelos de IA, formación de capital humano especializado y fortalecimiento de capacidades técnicas en áreas críticas.

en áreas críticas. Promueve la implementación de IA aplicada a sectores civiles estratégicos , además de la participación conjunta en espacios internacionales de gobernanza de la tecnología.

, además de la participación conjunta en espacios internacionales de gobernanza de la tecnología. Fomenta la investigación académica, la articulación público-privada y la instalación de empresas tecnológicas , generando un ecosistema de innovación más dinámico.

, generando un ecosistema de innovación más dinámico. Establece mecanismos de cooperación como intercambio de conocimiento, capacitaciones, eventos y proyectos conjuntos.

conjuntos. Deja constancia de que cada parte asumirá sus propios costos y gastos, y aportará sus propios recursos para la implementación del memorando.

Javier Milei reveló que firmaron un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial entre la Argentina e Israel Leo Correa - AP

Aún no se conocen detalles de casos concretos de aplicación de este memorándum, ni plazos, números de inversión o compañías de IA con las que vayan a trabajar.

¿Qué dicen los expertos?

Carlos Arana, ingeniero industrial, docente e investigador y especialista en inteligencia artificial de UCEMA, considera fundamental este tipo de convenios “para tomar conciencia de que necesitamos implementar una educación en IA, tanto como disciplina como con foco en su uso, al igual que lo han hecho otros países como China y Singapur”. Explica que, en cierto momento, se puso en marcha el Centro Argentino de Inteligencia Artificial (CAIA), iniciativa a la cual había sido convocado a participar, pero se trató de un proyecto que no prosperó.

Otros expertos dicen que desde el Gobierno ya han intentado varias veces iniciativas similares que no han tenido continuidad. Juan Pablo Cosentino, profesor asociado y director académico del área Operaciones y Tecnología de IAE Business School, explica que la declaración del presidente -que hablan de que vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta- es atractiva, pero deja afuera la pregunta más importante: cómo esos activos se convierten en capacidades reales. “Tener talento, energía o cierto margen regulatorio ayuda, pero no alcanza. Los insumos, por sí solos, no generan transformación. El riesgo siempre es quedar posicionados solo como plataforma de implementación o de prueba, más que como actor que desarrolla criterio, capacidades y tecnología con voz propia”, comparte Cosentino.