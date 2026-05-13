Transparencia fiscal: apenas tres provincias exhibirán la carga de Ingresos Brutos en los tickets

A casi un año de la sanción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, solo tres distritos avanzaron con la reglamentación para comenzar a mostrar en tickets y facturas el detalle de impuestos provinciales y municipales incluidos en el precio final de los productos y servicios. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos, mientras que el resto de las jurisdicciones todavía no reglamentó la implementación local o mantiene pendiente su puesta en marcha.

Según informó la ONG Lógica, impulsora de la iniciativa, en Entre Ríos los tickets comenzarán a exhibir el impuesto sobre los Ingresos Brutos desde el próximo 5 de julio, mientras que en CABA y Chubut la implementación arrancará el 1° de septiembre.

En el caso entrerriano, además, la reglamentación incorporó la posibilidad de discriminar también tasas municipales, primero de manera voluntaria y luego obligatoria. Durante un encuentro realizado este miércoles en el Malba, el gobernador Rogelio Frigerio presentó el primer ticket del país con Ingresos Brutos discriminados bajo el nuevo régimen y destacó las medidas fiscales impulsadas por su provincia.

Un mapa elaborado por la ONG Lógica muestra las provincias que ya reglamentaron el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y aquellas que todavía no avanzaron con la implementación

El avance de la implementación fue uno de los principales ejes de la reunión anual de la ONG Lógica, la asociación civil presidida por Matías Olivero Vila dedicada a promover la transparencia tributaria y la conciencia fiscal. En el evento participaron empresarios, gobernadores, funcionarios nacionales y referentes institucionales.

Entre otros, estuvieron presentes Martín Berardi, presidente del directorio de Ternium; Federico Braun, presidente de La Anónima; Matías Fernández Díaz, director de Asuntos Públicos de Mercado Libre para Argentina; Enrique Cristofani, empresario y director de Lógica; el subsecretario de Defensa del Consumidor de la Nación, Fernando Blanco Muiño; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y el senador bonaerense Diego Valenzuela.

Actualmente, ya adhirieron al régimen Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Mendoza y Santa Fe, aunque estas dos últimas todavía tienen pendiente la reglamentación local para que la medida pueda implementarse de manera efectiva. Desde la organización señalaron además que existen otras provincias donde los proyectos avanzan lentamente y cuestionaron la falta de definiciones del resto de los gobernadores.

Entre Ríos comenzará a mostrar Ingresos Brutos discriminados en los tickets desde el próximo 5 de julio, según el esquema reglamentado por la provincia

La ley de Transparencia Fiscal al Consumidor obliga a discriminar en tickets y facturas los impuestos incluidos en el precio final que pagan los consumidores. A nivel nacional, el esquema comenzó a implementarse meses atrás con la exhibición del IVA y otros tributos nacionales en comercios de todo el país.

Desde Lógica remarcaron que el esquema nacional avanzó con mayor velocidad. Según señalaron, la ley fue reglamentada en menos de seis meses y los impuestos nacionales ya comenzaron a mostrarse en tickets “sin mayores inconvenientes”. En cambio, advirtieron sobre la demora en la adhesión y reglamentación provincial.

Durante la apertura del encuentro, Olivero Vila sostuvo que la Argentina atraviesa “una oportunidad histórica” para transformar la relación de la sociedad con los impuestos y el gasto público. “La transparencia fiscal es el paso necesario para involucrar a la ciudadanía, para que sea ella la que exija y logre la baja de impuestos, la austeridad en el gasto público y servicios acordes en los tres niveles del Estado”, afirmó.

Chubut incorporará desde septiembre la discriminación de Ingresos Brutos en los tickets bajo el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

El presidente de Lógica también sostuvo que el país enfrenta “una gran oportunidad” para impulsar cambios estructurales y convocó a empresarios, profesionales y ciudadanos a asumir un rol más activo en la discusión fiscal. “Hoy se nos presenta esta inédita oportunidad de involucrarnos como empresarios, profesionales y ciudadanos frente a la prolongada tragedia fiscal que vive la Argentina”, señaló.

La entidad citó además una encuesta de Poliarquía según la cual el 94% de los ciudadanos quiere saber cuánto del precio final corresponde a impuestos. En ese sentido, desde la organización cuestionaron la demora de varias provincias en avanzar con la reglamentación local del régimen y recordaron que la Constitución Nacional obliga a brindar al consumidor “información adecuada y veraz”.