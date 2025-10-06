“Insólito”: los costos laborales “ocultos” que para los empresarios desincentiva la contratación de puestos de trabajo formal

En cada pago de salarios, hay algunos “costos ocultos” que tienen que enfrentar los empleadores. Todavía existe la contribución solidaria por el covid-19, también el seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella. Si a eso se le suman los incrementos que tuvieron las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), se explica por qué el costo laboral es tan alto en la Argentina, según reclamó la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).

Para la organización empresaria, los gastos que tienen que enfrentar los empleadores desincentiva las inversiones y la contratación de trabajo formal. Uno de los principales reclamos que hicieron fue el incremento de las tarifas de las ART, que se vincula con la eliminación de los topes tarifarios por parte del Gobierno.

“Mediante la Resolución N.º 18 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el mes de enero se derogaron los pisos y techos que regulaban las tarifas —calculadas como un porcentaje de las nóminas salariales— lo que derivó en aumentos directos en el costo de las ART”, señalaron desde la cámara.

A esto, se le suman lo que denominan los “costos ocultos” de las paritarias, que al margen de la definición de los salarios, implican también aportes obligatorios, solidarios y contribuciones adicionales que los empleadores tienen que afrontar más allá de la suba del salario.

Existe la contribución solidaria por covid-19 de la obra social OSECAC, que está vigente desde el convenio colectivo de abril de 2021. LA NACION

Dieron ejemplos, con los casos más significativos en el sector de comercio, el convenio más grande del país, con 1,2 millones de trabajadores. Por caso, existe la contribución solidaria por covid-19 de la obra social OSECAC, que está vigente desde el convenio colectivo de abril de 2021. “Se creó en el contexto de la pandemia, pero que, insólitamente, se sigue cobrando hasta hoy por cada empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a esa obra social”, reclamaron.

Otro caso es el pago al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). El empleador debe aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada empleado. “Un fondo millonario que INACAP declaró ante la Justicia les permite recaudar más de $30.000 millones al año y que beneficia a ciertas cámaras empresarias, bajo el argumento de financiar actividades de capacitación o fortalecimiento institucional”, añadieron.

Por último, mencionaron el seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella, que representa el 1,6% del salario sin posibilidad de elección de otro seguro por parte del trabajador ni del empleador, cuando antes de la paritaria era del 2,6%. El 50% del aporte se destina a una cuenta individual a nombre del trabajador y el otro 50% restante se utiliza para financiar el sistema solidario de retiro.

Desde el año 1993 se debe pagar por cada empleado de comercio, pero para que un trabajador logre acceder al beneficio debe tener aportados al menos 20 años a dicho seguro. “Muchos trabajadores se pasan a otro rubro y nunca llegan a obtener el beneficio, mientras que los que piden el rescate de fondos —porque fueron despedidos— solo reciben el 50% de lo depositado, porque la otra mitad queda solidariamente para el sistema”, sostuvieron los empresarios de la CADAM.

Nueva restricción para quienes compren dólar oficial

En el segundo trimestre de este año, la tasa de informalidad alcanzó al 43,2% de los argentinos, según el informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET. Visto de otra manera: equivale a cuatro de cada diez trabajadores. Los más afectados son los más jóvenes, con una tasa de informalidad que alcanza al 65% de ellos.

“Estas erogaciones, que se suman a cargas sociales y otros compromisos patronales, incrementan considerablemente el costo laboral argentino, reducen márgenes de inversión y desalientan la contratación de nuevos trabajadores. Esta situación limita la capacidad del sector privado de generar empleo formal, motor indispensable para el crecimiento económico del país", cerró la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.