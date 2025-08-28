Intercargo: la licitación para privatizarla se demoraría hasta fin de año

Más allá de la intención original del Gobierno de desprenderse de Intercargo antes de las elecciones legislativas, la licitación ahora se concretaría hacia fin de año debido al retraso en la tasación de la empresa estatal que brinda servicios de rampa en los aeropuertos del país.

Desde la unidad ejecutora de las privatizaciones señalaron que el proceso saldrá con un precio base, que están trabajando con una evaluadora de peso y, en caso de no avanzar, cuentan con la alternativa de recurrir a un banco público.

En su informe de ayer a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la privatización de Intercargo y confirmó que se le había solicitado la tasación al Banco Nación, pero la entidad respondió que no dispone de los medios para realizar esa tarea.

No obstante, indicó que el BICE manifestó contar con la capacidad operativa para llevarla a cabo.

El decreto 198/2025, del 18 de marzo, que habilitó el procedimiento para la privatización total de Intercargo S.A.U., establecía que el Tribunal de Tasaciones de la Nación no estaba en condiciones de valuar la empresa en su totalidad dentro de un plazo razonable.

Sin embargo, en una nota previa del organismo, fechada el 17 de febrero y dirigida al presidente de la compañía, Fernando Miguel Montes, el Tribunal aclaró que únicamente podía realizar una tasación patrimonial, pero no sobre bienes intangibles como el know how, la marca, las patentes ni los derechos de operación, como pretende el Gobierno.

De acuerdo con el informe “Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas no Financieras” de la Secretaría de Hacienda, Intercargo obtuvo un resultado económico positivo de $5963 millones en el primer trimestre del año.

La empresa además posee espacios estratégicos en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, lo que en la práctica impide el ingreso de competidores. Si bien el Gobierno eliminó la obligatoriedad de contratar a Intercargo para aquellas aerolíneas que no cuentan con servicio propio de rampa y habilitó a otros prestadores, hasta ahora la mayoría no logró comenzar a operar, con la excepción de Air Class Cargo, que se autopresta el servicio, y Global Service Handling.