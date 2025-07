Intercargo: el Gobierno le busca comprador a otra empresa pública

Después de que hace unas semanas volvieran a circular videos que mostraban malas prácticas del personal de Intercargo, la privatización de la empresa estatal que presta servicios de rampa en los aeropuertos del país se aceleró.

La licitación podría concretarse antes de las elecciones legislativas. Pero la Asociación de Personal Aeronáutico, el gremio que reúne a la mayoría de los trabajadores de la compañía, busca frenar el proceso en la Justicia y ayer solicitó una medida cautelar.

Intercargo es una de las compañías que el Congreso habilitó a privatizar y, mediante el decreto 198/2025, el Presidente autorizó la venta del 100% de las acciones de la sociedad a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional.

Desde la unidad ejecutora de las privatizaciones aseguran que los pliegos están avanzados en un 85% y que, si bien los tiempos son ajustados, podrían llegar a licitarla antes de los comicios de octubre.

Dos maleteros de Intercargo que se hicieron virales en las últimas horas por imágenes en las que maltratan el equipaje de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery

En el sector aeronáutico, en tanto, afirman que ya circulan borradores de los pliegos y que hay varias empresas interesadas.

Sin embargo, el gremio APA pidió una cautelar argumentando, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo avanzó con la privatización sin cumplir el procedimiento obligatorio establecido en la Ley de Reforma del Estado (23.696), al no haberse realizado previamente la tasación exigida por esa norma.

El decreto 198/2025, del 17 de marzo, señalaba que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se encontraba imposibilitado de valuar la totalidad de Intercargo en un plazo razonable. Pero una nota anterior de ese organismo, fechada el 17 de febrero y dirigida al presidente de la empresa, Fernando Miguel Montes, el Tribunal indicó únicamente que podían hacer una tasación patrimonial, aunque no de los bienes intangibles como el know how, la marca, patentes ni derechos de operación, entre otros.

Finalmente, se habría contratado a una consultora para realizar la valuación completa.

Intercargo presta el servicio de rampa en todos los aeropuertos del país ricardo-pristupluk-11511

Según el informe “Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas no Financieras” de la Secretaría de Hacienda, Intercargo tuvo un resultado económico positivo de $5963 millones en el primer trimestre del año.

La empresa también cuenta con espacios estratégicos en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, lo que en los hechos impide que otras compañías ingresen. Si bien el Gobierno eliminó la obligatoriedad de contratar a Intercargo para aquellas aerolíneas que no tengan su propio servicio de rampa y autorizó a otros prestadores, hasta ahora la mayoría no logró empezar a operar, con la excepción de Air Class Cargo, que se autopresta el servicio.