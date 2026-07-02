Inversión de US$2 millones: Aeropuertos Argentina lanzó el Operativo Nieve 2026 con drones e IA

BARILOCHE.- Con una inversión de US$2 millones, Aeropuertos Argentina puso en marcha la edición 2026 de su Operativo Nieve, el dispositivo que busca garantizar la operatividad y la seguridad de los vuelos ante las condiciones climáticas adversas del invierno.

El plan contempla tareas preventivas para remover nieve y hielo de las pistas de aeropuertos clave. Según las condiciones meteorológicas y los resultados de las mediciones, en muchos casos se define la aplicación de productos anticongelantes como urea, efectiva hasta los -8 °C, o glicol, que actúa hasta los -50 °C. En cada aplicación se utilizan alrededor de 2500 litros de estos compuestos.

El operativo se desarrolla en los aeropuertos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Esquel, Malargüe, Mendoza, Río Gallegos, Río Grande y San Rafael. Las tareas incluyen la limpieza de calles de rodaje y otros sectores críticos para asegurar la continuidad de las operaciones.

Como parte de una estrategia de modernización, Aeropuertos Argentina desarrolló S.N.O.W. (Smart Network for Operative Winter), una plataforma tecnológica que fue distinguida por SAP y que utiliza análisis predictivo para anticipar contingencias y automatizar parte de la gestión del operativo.

Operativo Nieve 2026 de Aeropuertos Argentina

“La expectativa es que la inteligencia artificial, a partir del análisis de la información meteorológica, sugiera los pasos a seguir, aunque la decisión final siempre la toma el operador. Cuanta más información se tiene, mejor es el criterio para decidir”, explicó Gastón Tavarone, administrador del aeropuerto de Bariloche por Aeropuertos Argentina.

En esa terminal trabajan unas 20 personas dedicadas exclusivamente al Operativo Nieve, con cobertura las 24 horas mediante turnos rotativos de dos personas, entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre. Si se suman los demás aeropuertos, el número asciende a 230 personas.

En el Operativo Nieve se afectan 230 personas en todos los aeropuertos en los que se realiza

La compañía también incorporó drones equipados con modelos de inteligencia artificial que analizan en tiempo real la temperatura y el estado de las pistas.

La tecnología permite detectar sectores con acumulación de hielo o nieve y calcular con precisión la cantidad de urea o glicol necesaria para cada intervención. Tras las pruebas realizadas durante 2025, la empresa aseguró que el sistema permite reducir un 16% el consumo de productos químicos, lo que representa un ahorro cercano a los US$100.000.

“Los drones también nos van a ayudar a desarrollar modelos de IA para detectar objetos extraños en la pista y reducir la fatiga del personal. Hay que tener en cuenta que una tarea de limpieza de pista puede extenderse entre tres y 72 horas. El desafío es mantenerla operativa en todo momento, tanto para los vuelos comerciales como para la aviación general y los vuelos sanitarios”, agregó Tavarone.

Con la utilización del dron y la IA con S.N.O.W se estima una reducción de costos inicial del 16%

La importancia de la prevención quedó en evidencia en 2017, cuando una intensa nevada obligó a cerrar el aeropuerto de Bariloche y provocó, además, cortes de energía y rutas intransitables en la región.

En todo el país, las tareas se realizan en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Aeropuertos Argentina tiene la concesión de 35 aeropuertos en el país y forma parte de Corporación América Airports, que gestiona además otras 18 aeroestaciones en Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.