Ismael Cala. El exconductor de CNN que se convirtió en gurú espiritual

Hace tres años Ismael Cala se despedía de la CNN en Español; abandonaba su rol de presentador y periodista para dedicarse a ser coach en liderazgo, conferencista y escritor. Hoy tiene más de tres millones de seguidores en Twitter , dos millones en Instagram y 1,7 millones en Facebook . Su emprendimiento incluye soluciones individuales y empresariales, viajes con él y una aplicación de meditaciones guiadas.

Cuenta a LA NACION que en Santiago de Cuba , su ciudad natal, inventó Cala Productions en los '90, cuando terminó la carrera de Historia del Arte. "Era una empresa que solo existía en mi cabeza, porque en la Cuba comunista era impensable fundar una compañía de comunicación. Pero la instalé en mis pensamientos, y actué como si existiera -dice-. Trabajaba en los medios de comunicación estatales, como todo el mundo, pero me preparaba para fraguar mi idea en cualquier momento".

A fines de esa década, al llegar a Toronto ( Canadá ), registró su primera empresa "de verdad" y en 2012, en Miami , fundó Cala Enterprises junto a Bruno Torres. Ahora cuentan con unos 30 colaboradores en Estados Unidos , Venezuela, España , Canadá y la Argentina . Comenta que, cuando estaba en CNN en Español, dio un par de conferencias en Perú y Ecuador que marcaron su nuevo rumbo.

"Me di cuenta de que, aparte de los medios, me fascinaba interactuar con la gente en las charlas. Así que empecé a recorrer el continente, y más allá, con las conferencias sobre desarrollo personal. Me senté a escribir mi primer libro, El poder de escuchar, y luego llegaron otros más", relata. En su tienda, los audios y libros van desde los cuatro a los 20 dólares.

Por estos días, además de sus conferencias generales y corporativas, cuenta con un programa en MegaTV (Estados Unidos) y en Latinoamérica a través de la señal internacional de VePlus. También está Cala Speaking Academy, una escuela de oratoria (el curso completo sale US$600) y Cala Academy, de cursos a distancia (hay propuestas desde US$197) . Hace "viajes inspiracionales", experiencias a destinos exóticos como India, Nepal, Bután, Egipto, o Bali, y el encuentro "En cuerpo y alma", cada noviembre en la Riviera Maya (US$4300 la habitación single).

Hace poco tiempo salió al mercado Escala Meditando, su aplicación de "meditación, crecimiento personal y mindfulness"; es en español y en conjunto con la compañía Kingmagination. En los primeros 30 días alcanzó los 15.000 suscriptores. Cala señala que surgió de su "necesidad personal de compartir los beneficios de la meditación" y repasa que aprendió y exploró "a fondo" ese mundo con Deepak Chopra, Sifu Rama y Joe Dispenza.

"Todo ese camino me he llevado a priorizar un estado emocional donde escojo estar meditado en vez de medicado, siempre que sea responsable así hacerlo", describe e insiste en que es una experiencia que "todos" pueden intentar.

Desde que inició su emprendimiento, unas 25.000 personas y 400 compañías de 28 países participaron de sus conferencias y programas empresariales bajo el principio de "transformando líderes, transformamos organizaciones". Asegura que crean "experiencias" de aprendizaje, de fortalecimiento de habilidades gerenciales y "despertar de conciencia", especialmente para líderes de los sectores empresarial, educativo y gubernamental.

Los objetivos de esos cursos son aumentar la productividad, hacer más eficiente la comunicación entre los colaboradores, estimular la creatividad de los equipos de trabajo, disminuir el estrés laboral y aumentar las ventas. El perfil de empresas que contratan es muy diverso, bancos, líneas aéreas, de retail.

Cala ríe cuando señala que su segunda casa es el avión; que muy pocos días al mes está en su departamento de Miami y que, por eso, aspira a moverse menos aunque el mundo lo "fascina" y ya estuvo en 45 países.

"Por eso, varias veces al año llevo a grupos de personas a lugares espectaculares, no sólo por su belleza, sino por su connotación espiritual. Decenas de exploradores de conciencia de todo el mundo me acompañan cada vez en los viajes organizados", apunta.