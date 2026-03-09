La suba del petróleo ya impacta en el precio de los pasajes aéreos

El conflicto bélico en Medio Oriente, que llevó el precio del barril de petróleo por encima de los US$100, ya impacta en uno de los principales costos de las aerolíneas: el combustible. Frente a este escenario, algunas compañías comenzaron a ajustar los cargos vinculados a este ítem, lo que encarece el precio final de los pasajes. Otras, evalúan aplicar un recargo adicional por guerra, una medida que también presionaría al alza el valor de los tickets.

El combustible representa aproximadamente el 30% de los costos operativos de las líneas aéreas. Por esa razón, muchas empresas recurren a estrategias de cobertura financiera, conocidas como hedging, para mitigar el impacto de la volatilidad del petróleo. Se trata de mecanismos que funcionan como un seguro: mediante instrumentos derivados —como futuros, swaps u opciones— las compañías fijan con anticipación el precio del combustible de aviación y se resguardan frente a eventuales subas.

Sin embargo, según consignaron agencias internacionales -como Reuters-, las aerolíneas estadounidenses abandonaron en gran medida esta práctica hace años, lo que hoy las deja más expuestas a la suba del crudo.

“Las americanas ya están aplicando un monto fijo por la suba del combustible”, señaló una fuente del sector que pidió reserva.

En la misma línea, el agente de viajes Diego Minici explicó que aerolíneas como United y American Airlines incrementaron el recargo identificado como YR —un cargo que las compañías utilizan para cubrir costos operativos como combustible, seguros o seguridad— en rutas entre Estados Unidos y Europa entre el 2 y el 3 de marzo. Este lunes realizaron un nuevo ajuste que impactaría en los pasajes que se emitan a partir de mañana. Por el momento, la medida no alcanzaría a otras rutas.

LA NACION intentó comunicarse con ambas compañías, pero no obtuvo respuesta.

Diego Ferrari, de CYFA Abogados, señaló que también las aerolíneas europeas aplican cargos por combustible y que, ante el nuevo escenario, es probable que los incrementen o incluso sumen un recargo adicional vinculado al conflicto bélico. “Hay que distinguir el mercado local del internacional, particularmente el europeo, porque la guerra afecta dos de las tres variables más relevantes en el costo de la operación actual: el combustible y los seguros. A eso se suma la política tarifaria de Donald Trump y su impacto en la cadena de insumos”, explicó.

Según Ferrari, en el caso de las compañías que operan en la Argentina el impacto sería más acotado. “Aerolíneas Argentinas, Jetsmart y Flybondi no deberían verse afectadas por el lado de los seguros. Salvo Aerolíneas, que vuela a Europa, las otras operan principalmente en Latinoamérica, donde el riesgo para los aviones es relativamente bajo”, detalló.

Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que la compañía está monitoreando la situación. Flybondi no respondió a las consultas. En Jetsmart, en tanto, reconocieron que siguen con atención la evolución del precio del petróleo, aunque por el momento no aplicaron cambios en las tarifas.

Fuentes de la empresa explicaron que el desafío radica en que los pasajes se venden con mucha anticipación —en algunos casos hasta con un año de adelanto—, lo que limita la capacidad de trasladar de inmediato los aumentos de costos a los precios. La aerolínea, además, no compra combustible a futuro mediante contratos financieros.

