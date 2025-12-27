Un documental revela que Chevy Chase estuvo a punto de morir en 2021

En 2021, durante la pandemia, Chevy Chase estuvo ocho días en coma y pasó cinco semanas completas internado debido a una enfermedad del corazón. La inédita revelación forma parte de un documental dedicado al popular comediante que la cadena CNN estrenará el 1° de enero en los Estados Unidos.

“Mi padre directamente resucitó. Tenía una insuficiencia cardíaca”, revela en el documental Caley Chase, la hija del popular comediante. “Algo andaba mal y él no podía explicarme qué le pasaba. Así que fuimos a Urgencias y su corazón se paró”, agrega Jayni, esposa de Chase.

Por su adicción a la bebida –según agrega su esposa- Chase desarrolló una miocardiopatía, enfermedad que se produce cuando los músculos del corazón se debilitan al punto de no poder bombear con cada latido una cantidad suficiente de sangre para mantener el equilibrio del organismo. El cuadro provoca insuficiencia cardíaca y otras afecciones.

Estos testimonios, que se suman a otros aportados por amigos y colaboradores cercanos del actor, que hace poco cumplió 82 años, aparecen en I’m Chevy Chase and you’re not (Soy Chevy Chase y tú no), un recorrido testimonial sobre el camino que recorrió en el mundo artístico uno de los comediantes más celebrados de los Estados Unidos a lo largo del último medio siglo.

El documental cuenta en detalle, según se anticipa, el complejo proceso de recuperación que enfrentó el actor luego de ese episodio de suma gravedad. “Quizás no lo recuperemos. No sabemos qué tan presente estará. Prepárense para lo peor. Eso fue lo que nos advirtió el médico. Cuando despertó solo podía usar la voz”, agrega Caley.

Uno de los más antiguos amigos de Chase, Peter Aaron, cuenta que al actor le llevó un buen tiempo “reorientarse” después de pasar tantos días en un coma inducido. Y reveló que para superar “cierta discapacidad cognitiva” se dedicó todo el tiempo a jugar a las cartas y al ajedrez. “Siento que sus lagunas de memoria provienen de ese incidente”, completó Aaron.

Peleas e incomodidades

En el documental, el propio Chase admite su incapacidad para recordar algunos de los momentos incómodos que tuvo que enfrentar a lo largo de su carrera, sobre todo las peleas en los sets o durante los ensayos de Saturday Night Live (SNL), del que formó parte como una de las figuras del elenco original desde el debut en 1975 hasta mediados de la segunda temporada, al año siguiente. En SLN fue además el primer presentador del segmento humorístico más festejado del programa, “Weekend Update”.

“La insuficiencia cardíaca es lo que es –dice Chase en el documental-. Me afectó la memoria, así me lo dijeron los médicos. Por lo tanto necesito que me recuerden algunas cosas”.

Una imagen de Chase antes del grave problema de salud que sufrió durante la pandemia Archivo

En otro tramo de esta producción, cuyo estreno en la Argentina todavía no está confirmado, Chase admite que se sintió “herido” luego de haberse quedado afuera del programa especial con el que Saturday Night Live festejó el cincuentenario de su primera aparición en el aire.

“Probablemente sea la primera vez que lo digo: la verdad es que fue algo desalentador. Yo esperaba estar en el escenario con los demás actores. Nadie me llamó para pedírmelo. ¿Por qué me dejaron de lado? ¿Por qué estaba Bill Murray en “Weekend Update” y yo no? Sigo sin tener una respuesta para eso”, dice.

Cuenta también que primero le envió una carta a Lorne Michaels, el creador y productor general de SNL, pidiéndole explicaciones, pero luego se retractó. ”Alguien cometió un grave error –agrega-. No sé quién fue, pero alguien lo hizo. Debieron haberme invitado a subir ese escenario. Me dolió”, agregó sobre el programa especial del cincuentenario.

Chevy Chase en febrero de 2025, en la antesala del show musical con el que se celebraron los 50 años de Saturday Night Live en Nueva York Evan Agostini - Invision

En el documental, familiares y amigos señalan que el plan original de esa emisión aniversario iba a contar al menos con dos segmentos destacados con la participación destacada de Chase. “Hasta último momento –revela Jayni, la esposa del actor- le dijeron que tenían dos cosas preparadas para él que iban y venían. Y de repente ya no hubo nada”.

El documental recorre buena parte de la carrera del actor (nacido en la ciudad de Nueva York como Cornelius Crane Chase, el 8 de octubre de 1943) desde sus primeras apariciones y el éxito de SNL hasta sus posteriores triunfos de taquilla en el cine durante los años 80. También se enfoca en la delgada línea que lo llevó con la misma intensidad de la gloria a la autodestrucción y en las contradicciones internas de una personalidad muy compleja.

Dirigido y producido por Marina Zenovich (Robin Williams: entra en mi mente), el documental incluye testimonios de figuras muy cercanas a Chase en distintos tramos de su carrera como Michaels, Dan Aykroyd, Beverly D’Angelo, Goldie Hawn, Ryan Reynolds y Martin Short.