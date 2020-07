Javier Milei, en el programa Comunidad de Negocios

El economista Javier Milei se refirió a la actualidad económica argentina y dijo que, tarde o temprano, si hay explosión de la oferta de dinero, caída de la demanda de dinero y caída de la actividad económica, según su manual, "hay riesgo de hiperinflación ".

En una entrevista con el secretario general de LA NACION, José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios", Milei también criticó la cuarentena dispuesta por el Gobierno por el avance del Covid-19 y dijo que se utiliza como "un mecanismo de represión".

" La cuarentena es un mecanismo de represión. Fíjate que cuando la izquierda se manifestó nadie dijo nada y, cuando la gente común salió a protestar la respuesta fue una cuarentena de 21 días. Lo mismo con Vicentin. No es un caso aislado, es un plan sistemático, y cuando lo denunciaron nos volvieron a meter en Fase 1", aseguró.

-¿Cómo ves esta situación económica que estamos atravesando?

-Bueno, desde mi punto de vista, la Argentina va a la peor crisis económica y social de su historia. Básicamente, lo que vos tenés es una economía que ya venía mal, que ya venía golpeada, con fuertes desequilibrios en el plano fiscal y en el plano monetario.

-Que me consta que los ha ido marcando esos desequilibrios..

-Exacto. Entonces lo que vos tenés es que la llegada del coronavirus y el modelo de cuarentena que tomó el Gobierno lo que hace es precipitar más la caída del PBI. Pensá que, ya en abril, vos tuviste una caída del 26,4% y acumula un 11%, es decir, que ya estamos peor que en el 2002 en que el PBI cayó 10,9%. Por lo tanto, vas a ver caída del empleo, vas a ver caída del salario real, aumento de pobres y de indigentes. Y, si a eso le sumas, que es probable que se desate una hiperinflación, podés estar viendo niveles de pobreza en torno al 75%, una situación que hasta para el peronismo puede ser muy difícil de manejar en el plano social.

-Cuando uno ve esta realidad que está dada por los números y las proyecciones desde el Gobierno se enojan y dicen que son mentiras ¿Por qué crees que hay una distorsión entre lo que está ocurriendo y la percepción del poder?

-Bueno, en principio, hay que entender el rol que juega la posverdad y lo que tiene que ver con el sesgo de confirmación. Lo voy a hacer simple: si te vas a divorciar no le vas a preguntar al cura qué opina sino al amigo que se separó y está de farra todos los días. Vos vas y buscás al que te dice lo que querés escuchar. El público se segmenta de esa manera. Ahí es difícil saber qué están diciendo, a qué tribuna le están hablando. Por eso el mejor remedio contra eso son los datos. Entonces si me decís "Para mí no hay riesgo de hiper" yo te digo que, en el primer semestre del año, que es cuando la Argentina tiene los números más robustos de recaudación, la recaudación subió un 22%, el gasto, un 100% y acumula un déficit fiscal de US$14.000 millones. Si vos además decís "Mirá el macrismo dejó un déficit fiscal primario de -0,6%" y lo corregís por partidas, tenes -3%. El programa fiscal que impulsa el Gobierno serán 4 puntos, estás en 7. Si el PBI te cae por lo menos 10 puntos, te vas a un déficit fiscal primario de 10 puntos del PBI.

Por lo tanto, todo eso ¿cómo lo vas a financiar? Con emisión monetaria. En lo que va del año emitieron un billón de pesos para financiar el fisco. Pensá que la base monetaria es de $2,1 billones. Pero ¿Por qué no ves los efectos en la tasa de inflación? Porque ese dinero está siendo esterilizado con Leliqs y pases. Entonces cuando mirás la posición de leliqs y pases tenés otros $2,1 billones. Con lo cual eso quiere decir que, en el caso de un pánico, vos en el lapso de 28 días estarías duplicando la cantidad de dinero. Obviamente que eso tiene una dinámica ¿Qué va a ser lo que primero que van a desarmar los bancos? Los pases. Cuando pase eso lo que vos vas a encontrar es que la brecha va a explotar. Entonces, desde mi punto de vista, lo que va a pasar es que van a ir a una suerte de Plan Bonex y eso va a generar una descoordinación macroeconómica tan grande que va a hacer caer muchísimo más la actividad y la hiperinflación viene en la segunda vuelta.

-¿Y esto se puede frenar? ¿Estamos a tiempo de evitar ese colapso cuando uno ve una realidad que ya ocurrió? Hay gente que debe estar viendo el programa y de escuchar el Plan Bonex ya se asusta porque ya pasó...

-Y lo bien que hace. Pero es que ya pasó. Aparte cuando vos escuchas a los funcionarios y te dicen esto es manejable ¿Qué quiere decir manejable? Que en el fondo vas a ir contra los bancos y no les vas a pagar cuando te pidan que le devuelvan los pases o que les paguen las leliqs. Entonces ¿Con qué les van a pagar a los depositantes? Es una situación peligrosa. Me parece que, además, hay mucha incompetencia en todo el actual gobierno en todo lo que tiene que ver con lo económico. Directamente no conocen fundamentos básicos de la teoría economía y además viven de espalda a los datos de la historia argentina.

-Hay una cuestión que te responden con respecto a la historia que es que hoy no hay puja distributiva porque no tenés aumentos porque hay miedo de perder el puesto de trabajo. Como que hay una situación tan compleja en materia económica que eso les quita una presión ¿Esto es verdad o no?

-Yo no adhiero a ese punto de la puja distributiva como mecanismo generador de inflación. Para mi la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando emitís vos en Argentina tenés efectos en 12 a 18 meses. Si vos ves la inflación hoy parece una cosa de locos. La heterodoxia lo que está diciendo es: "Mirá vos tenías una inflación promedio interanual del 33%; durante 2019 dejaste de emitir y salto al 53% y ahora le estás dando a la maquinita y hay 43". Entonces ¿qué te dicen? que en realidad vos emitís y bajás la inflación.

El economista dijo que los efectos de la emisión en la Argentina se ven al año, año y medio Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Ahí ya hay algunos problemas. Primero nunca pudieron resolver el desafío que les propuse de demostrar que hay inflación en una economía de trueque. Punto dos: si ellos verdaderamente creyeran esto entonces ¿Por qué no sacan los impuestos y financian todo con emisión monetaria? Y además lo otro es que parece que leyeron a (Milton) Friedman con un ojo tapado, con suerte, porque él una de las cosas que dice es que la política monetaria opera con rezagos. Y después hay otro elemento más que es que tenés caída de demanda de dinero desde el 28 de diciembre de 2017. Por eso durante 2019, por más que dejaste de emitir, tuviste inflación porque se te desplomó la demanda de dinero. Entonces cuando sube la oferta de dinero o cae la demanda de dinero eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y por ende los precios suben y si a eso le sumas la caída de actividad en mi manual vas a una hiper. Pero además ¿Por qué hoy no ves inflación? Porque básicamente estamos encuarentenados ¿Qué podés consumir? Alimentos y artículos de higiene que están ligados al tipo de cambio.

-Que está anclado a su vez.

-Sí y recontra encepado. Por ese lado mantenés los precios de alimentos y bebidas y artículos higiene, que son las cosas que básicamente consumís hoy en esta cuarentena. Después tenés las tarifas pisadas y tenés acuerdos de precios por eso no tenés inflación. Y a esto le tenés que sumar que la inversión se derrumbó. Ahora cuando vos quieras salir te dicen que van a salir con obra pública con un nuevo New Deal. Que revisen la literatura. De la Gran Depresión se salió con política monetaria y no con política fiscal.

Acá lo que quieren hacer es aumentar la obra pública -que sabemos el efecto colateral que tiene: el robo- y financiarlo con emisión monetaria, dinero que nadie quiere. Ya ahí vas a tener un problema porque cuando levantes la cuarentena se va a necesitar inversión y ahí los desequilibrios de la economía te van a explotar en el mercado de dinero. Y como consecuencia de esta cuarentena cavernícola y desastrosa que hicieron, le comieron el capital a las empresas. Si paraste una máquina, necesitás invertir para reparar la máquina y necesitás capital de trabajo que te comiste en la cuarentena. Con lo que ¿Cómo van a financiar esto? ¿Con más emisión monetaria? Es como apagar un incendio con un lanzallamas. Por lo tanto, más tarde o más temprano, explosión de la oferta de dinero, caída de la demanda de dinero y caída de la actividad económica en mi manual se llama hiperinflación.

Milei criticó lo que Fernández dijo del capitalismo

-El gobierno está hablando de un re-lanzamiento de la gestión ¿Qué dos o tres cosas deberían hacer?

-El gobierno está tratando de avanzar primero en lo que es la negociación de la deuda donde la verdad es que han demostrado que les falta pericia porque si ibas a terminar ofreciendo lo mismo que ofrecieron los acreedores lo hubieras hecho en un primer momento y de esa manera te evitabas toda esta espera. Por otra parte, también hay otras cosas que están mal en la deuda porque vos, para pagar deuda, necesitas por lo menos tener 2 puntos de superávit primario del PBI y yo no veo que estén previendo hacer un ajuste fiscal de 12 puntos del PBI sobre todo yendo sobre el cáncer de Argentina que es el gasto público. Nosotros con (Diego) Giacomini en el libro "Libertad, libertad, libertad" explicamos cómo hacer la reforma del estado para bajar 15 puntos el gasto público para poder bajar los impuestos 10 y sin que tenga costo social, pero le duele a la política. Y otra cosa: nosotros somos partidarios de eliminar al Banco Central para terminar de una vez por todas con la inflación.

La verdad es que todas las reformas que Argentina necesita para salir adelante no están en agenda y después están las aberraciones de las declaraciones del presidente Alberto Fernández respecto del capitalismo llenas de clichés de las que anoté, por lo menos, 12 errores, siendo generoso. La verdad es que con esa visión más que salir lo que vamos a hacer es terminar hundiéndonos más porque de hecho yo te digo algo: el modelo de cuarentena que eligió la Argentina hoy, dentro de lo que es la lógica del Estatuto de Roma de 1998, constituye un delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son contra la vida o contra la libertad. Entonces cuando vos atacás sistemáticamente al derecho de propiedad de manera que obligás a una persona no tener más ingresos una opción es seguir enfrentando al Estado y morir o convertirte en un esclavo. Es un sistema perverso. La cuarentena es un mecanismo de represión. Fíjate que, cuando la izquierda se manifestó, nadie dijo nada y, cuando la gente común salió a protestar, la respuesta fue una cuarentena de 21 días. Lo mismo con Vicentin. No es un caso aislado, es un plan sistemático y cuando lo denunciaron nos volvieron a meter en Fase 1.