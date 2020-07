Las definiciones más importantes de Martín Guzmán con LA NACION

Crédito: Min. de Economía

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió a LA NACION el viernes último en su despacho del quinto piso del Palacio de Hacienda para hablar sobre la renegociación de la deuda, el impacto de la pandemia de coronavirus, los planes para reactivar la economía y la inflación, entre otros temas de la entrevista que hoy publica el diario en sus páginas. Estas son sus definiciones más importantes:

- (Deuda) "Hemos hecho el máximo esfuerzo, el último, y ahora estamos esperando la respuesta de los acreedores. Hay algunos que ya están acompañando; ha habido una recepción inicial muy positiva, y esperamos que el resto decida".

- (Cepo) "Hay problemas que van a llevar tiempo. A lo largo de nuestro gobierno apuntamos a que haya modificaciones en la regulación de la cuenta de capital, lo que llaman el cepo, pero no se puede hacer de un día para el otro sin generar resiliencia y robustez. ¿Cómo se construye? Pudiendo acumular reservas. Sería imprudente tomar medidas muy rápidas".

- (Pandemia) "La pandemia es un golpe a la economía mundial que no tiene precedentes en la historia del capitalismo. No es un shock de confianza. No. Lo que ha habido es un shock sobre la manera de producir. El sistema está preparado para producir con circulación, de personas, de bienes, y aquí tuvimos que reducir la circulación para contener la expansión del virus".

- (Pospandemia) "A la salida de la pandemia, vamos a ver en el mundo muchos contratos y muchas empresas que van a estar en situación de inconsistencia. Problemas de haber tomado compromisos que ahora no se pueden resolver. Eso generará incertidumbre. Se va a empezar a demandar menos. ¿Por qué? Porque se tiene miedo a perder el empleo, a tener menos ingresos".

- (Emisión) "La Argentina no tiene acceso al financiamiento que tienen otras economías con finanzas sanas. Actuamos en una forma inmediata, rápida, con valentía, para asegurar que protegemos de la pandemia a los que caen en situación de vulnerabilidad, a empresas, trabajadores y el saber hacer" (...) "Desde que llegamos trabajamos en instrumentos de financiamiento y ahorro en nuestra propia moneda, para generar la curva de rendimiento en pesos, y eso nos ayudó mucho, porque buena parte de la expansión monetaria fue absorbida en activos en nuestra moneda. Igualmente, hay que mirar esto con cuidado porque hay fragilidades. Vamos a tener a mano todos los instrumentos de los que disponemos porque vamos a actuar si es necesario sacar liquidez del sistema".

- (Hiperinflación) "No, de ninguna manera [puede haber una híper]. Acá hay un frente político muy fuerte capaz de prevenir y evitar todo ese tipo de situaciones. Todos los instrumentos disponibles y que sean necesario usar, los utilizaremos si el nivel de liquidez en la economía es muy alto".

- (Financiamiento) "No tenemos acceso al financiamiento externo, y de tenerlo, debemos utilizarlo en forma prudente. De todos modos, el país tiene que generar condiciones de consistencia. ¿Qué significa? Establecer una secuencia hacia el ordenamiento de las cuentas, pero tiene que darse a una velocidad que le permita crecer".

- (Déficit) "Está claro que no se puede vivir todo el tiempo con déficit financiado con deuda, porque en algún momento eso explota, así como está claro que no se puede vivir todo el tiempo con déficit financiado por la autoridad monetaria, porque esos pesos empiezan a irse al dólar y generan problemas de inflación".

- (Reforma previsional) "Eso va a tener su lugar en el Congreso a su debido tiempo y, como siempre digo, necesitará el adecuado debate y legitimidad en su conjunto".

- (Vicentin) "Lo importante es que el Estado actúe cuando hay un momento de crisis para que no haya pérdida de empleo y generación de divisas. Está actuando para resolver una falla de mercado y el Presidente ha dicho que estaba dispuesto a actuar y que consideraba [la expropiación] como una posibilidad, entre otras opciones".

- (Ahora 18) . "Nosotros tenemos que trabajar con instrumentos que fomenten al mismo tiempo la expansión de la oferta y de la demanda de lo que se produce. Eso parte del esquema general".

- (Reforma impositiva). "La armonización tributaria con la que estamos trabajando se basa en cuatro principios. Uno es fortalecer al fisco y darle sostenibilidad; el segundo es mejorar los incentivos para la contratación de trabajadores y la producción, porque no tenemos hoy un esquema suficiente de incentivos; tercero, queremos más progresividad en línea con nuestra visión de desarrollo económico y social, y cuarto, que sea armónico, más simple que lo que hoy es".