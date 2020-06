El economista protagonizó un tenso cruce con una médica infectóloga Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 16:33

Javier Milei protagonizó un tenso cruce con la infectóloga Gabriela Piovano durante el programa Mejor de noche (elnueve), conducido por Leo Montero . El economista volvió a hablar de lo que llamó "infectocracia" y reiteró su desacuerdo con algunas medidas del Gobierno nacional, mientras que la médica también dio su opinión sobre la situación actual de la pandemia de coronavirus .

El conductor comenzó el programa con la pregunta:"¿Milei, usted dice que hay que levantar la cuarentena?", y el economista respondió: " Hay que levantar la cuarentena inteligentemente . Para mí el dilema entre salud y economía que planteó el Gobierno es falso, porque aquellos países que producen más, que son más ricos, tienen muchísimos menos pobres y la gente vive un 25%".

Milei también hizo hincapié en otras cifras: "En Argentina mueren 1000 personas por día generalmente, que nada tienen que ver con coronavirus. Ahora, en 95 días de cuarentena murieron más de 1000 personas por COVID-19 ". Y agregó: "Es ridículo lo que está pasando. ¿Qué hacés entonces con la gente que muere en accidentes automovilísticos, prohibís los autos?".

"El 80% de los empresarios solicitó la ayuda del programa ATP y aun así, solo el 41,7% ha podido pagar en su totalidad los salarios del mes de abril", continuó, cuando Montero lo interrumpió y presentó a la infectóloga, que se sumó a la conversación a través de Skype y manifestó su enojo hacia el mediático economista.

" Mantener la cuarentena es muy importante para no saturar el sistema de salud , lo decimos siempre. Me parece que Milei no tiene función pública y no sé bajo porqué entonces nos viene a hablar de gestión pública", expresó la médica. Y agregó: "Lea un poquito, es muy grave lo que va a pasar si seguimos con esta apertura y si la gente no toma conciencia".

"Tenés casos exitosos como el de Taiwán, Japón, Singapur, Nueva Zelanda. Sin ir más lejos tenés uno acá al lado que se llama Uruguay. Ese falso dilema fascista de es esto o la muerte, es bastante berreta para un profesional con lectura. No es una discusión seria", contestó más tarde Milei.

La infectóloga Piovano volvió a contraatacar: "La famosa falsa dicotomía berreta la instalaron ustedes, los economistas. Y yo pienso: ¿ahora se preocupan porque cerraron las fábricas cuando en el periodo anterior cerraban todos los días? Jamás escuché al señor Milei quejarse".

"A mí me causa gracia y miedo cuando veo que habla de esta forma creyendo que me va insultar. Yo sé bien lo que estamos haciendo nosotros los infectólogos. Estamos acá trabajando, estamos atendiendo personas que están sufriendo, que tienen un respirador puesto; están solas, sin saber si sus familias las van a poder ver antes de que se mueran", concluyó la médica.

"Nos quedamos todos encerrados y van a tener 45 millones de pobres. Argentina va a mostrar los peores números del mundo y el día que estalle la crisis con una violencia tremenda que va a descarrillar en un caos social ahí le vamos a preguntar a los infectólogos qué hacer", sentenció Milei.