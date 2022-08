Juan Carlos de Pablo: por qué Massa se tiene que “mandar y hacer” y la incógnita del viceministro

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a qué debería hacer el ministro de Economía, Sergio Massa, dada la situación del país. Sostuvo que ojalá “el problema sea que las cosas le salgan bien y que, en 2023, se convierta en el candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales”.

En una charla para clientes de la empresa Planexware, de Pablo dijo que el pánico disciplina y que, lo que no se podía hacer en 2001, se pudo hacer multiplicado por cinco en 2002, tras la crisis. “Si esto fuera así, Massa y su equipo tienen que aprovechar esta oportunidad. Si los piqueteros acampan, que acampen. Massa tiene que decir ‘muchachos sigan, hagan lo que quieran’. Esto implica enormes riesgos, pero, cuando vos tenés responsabilidades ejecutivas en situaciones dramáticas, tenés que mandarte. Total si sale mal qué le vamos a hacer”, opinó.

Por otro lado, dijo que no es una novedad que Massa quiera ser presidente, porque todos los políticos quieren serlo. “Yo desconfío de los políticos que dicen que no tienen ambición de poder. Que Massa quiera ser presidente me parece bárbaro. Ahora, él no es economista de profesión, entonces es muy importante que su número dos lo sea”, continuó.

En este sentido, se refirió en términos irónicos a la búsqueda de su eventual viceministro. “Cualquier día de estos sacan un aviso en el diario que diga ‘Atención: se necesita economista, que sea idóneo, que sepa liderar a los tipos que tiene abajo, que trabaje debajo de Massa y que encima no haya dicho barbaridades ni de Alberto (Fernández) ni de Cristina (Kirchner). Me parece que no hay”, opinó.

Sobre el affaire Gabriel Rubistein, que sonó fuerte para el cargo, pero luego no terminó de ser confirmado, dijo que la información que tiene es que no fue Cristina quien le bajó el pulgar, sino que su familia le desaconsejó entrar en política porque “hoy te trituran de una manera fenomenal”.

“Lo del viceministro sigue abierto y es muy importante, porque esta persona va a tener que hacer de ministro y de vice. Atajar los pelotazos y sentarse a juntar los pedacitos”, agregó.

En este punto, dijo que estuvo bien que Massa leyera su primer discurso porque no es economista y no puede improvisar y afirmó que no debería dar más conferencias si no tiene nada qué decir. En cuanto a la referencia a la búsqueda de orden fiscal, dijo que estuvo muy bien, pero que ahora debe actuarlo porque las decisiones político-económicas se transforman en proyectos de ley, decretos, resoluciones, circulares del Banco Central o asignaciones presupuestarias.

“Esencialmente, estamos hablando de decisiones y eso es lo que hoy querés ver. Vamos a ver qué hace en la práctica cuando dice que no se le puede pedir más plata al Banco Central y todo lo que menciona de las reservas también lo quiero ver”, siguió.

Por último, de Pablo dijo que estamos en la “era Massa” y opinó que no hay que dejarse impresionar por el efecto cotillón de si invita o no a alguien o si lo saluda o no. “Hay que ir a las cosas concretas y la moraleja es que estamos a la espera”, cerró.

