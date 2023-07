Juan Carlos de Pablo: por qué no ve un escenario de hiperinflación y qué espera del próximo presidente

escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a qué se puede esperar en materia económica en los próximos meses y afirmó que el dato de inflación de junio dice que no “estamos” en hiperinflación. Más allá de esto, dijo que hay que seguir trabajando “con la radio prendida” y lanzó una curiosa afirmación respecto a la próxima gestión: “No tengo ningún interés en que el próximo gobierno se amigue con los mercados”.

En una charla con clientes de la empresa Planexware, líder en soluciones cloud para empresas, insistió en la idea de que, como el poder ejecutivo está “evaporado”, no es posible hacer política económica. “Continúa el enfoque administrativo del mercado de cambios. En los últimos meses, los devaluamaníacos y los hipermaníacos se calmaron porque quedaban en el ridículo. Hay gente que hace tres años viene diciendo que se viene el salto cambiario y, si bien puede pasar, no es el escenario más probable”, afirmó.

En cuanto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, dijo que el organismo ya está entregado porque prestó el dinero y sabe que la Argentina no va a hacer esfuerzos para pagar: “Va a ser una negociación con contabilidad creativa y el swap con China tiene que ver con que se usa para pagar importaciones desde ese país, nada más”.

En otro punto, de Pablo dijo que el Índice de Precios al Consumidor de junio -que dio 6%- no fue una novedad. “El aumento de junio fue inferior al de mayo, pero eso no debería habilitar a hacer lecturas apresuradas de desinflación. Estos números dicen que no estamos en hiperinflación y que hay que seguir con los negocios abiertos vendiendo en pesos. Si viene la hiper estamos atentos, pero ser demasiado preventivo frente a un hecho así es la mejor forma de fundirse”, advirtió.

El economista también le asignó una probabilidad baja a un triunfo del oficialismo y de la Libertad Avanza en las elecciones presidenciales: “Gana Juntos por el Cambio ¿Quién? Ni idea, pero, entonces, la probabilidad de que el próximo gobierno sea mejor es alta”.

Mientras tanto, dijo que de acá a diciembre Sergio Massa seguirá haciendo lo que puede sin mayores definiciones que es lo que puede hacer en estas circunstancias. “Estamos en un año tonto, lo mejor que puede pasar es esto. Para el año próximo, va a haber un alivio objetivo que es que la balanza de pagos va a estar mejor porque esperamos que no haya sequía y que el gasoducto aporte divisas. Frente a esto, lo que debería hacer el próximo gobierno es darle prioridad a la importación de insumos y bajar la deuda comercial. Los viajes a Miami quedan en segundo plano”, apuntó.

Por otro lado, agregó que no tienen ningún interés en que el próximo gobierno se amigue con los mercados porque la historia indica que “nos la patinamos”. “Esto no es patrimonio de ninguna ideología. Todo gobierno que pudo endeudarse se endeudó hasta el cuello”, opinó.

Por último, dijo que, si bien hay que converger hacia un único tipo de cambio, eso puede llevar un tiempo porque no hay unilateralidad en la política económica. “Si no tenés reservas, lo tenés que liberar a lo que venga, a $2000, por ejemplo, ¿Cómo le explicás al presidente lo que puede pasar luego? La bravuconada de Mauricio Macri fue porque tuvo un diagnóstico erróneo. Le dijeron que todos los precios ya estaban al dólar blue y no era así. Ahora confió bastante en la profesionalidad de los tipos de los que se está rodeando Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y no hago teorías sobre sus afirmaciones de campaña porque tienen lógica de campaña”.

