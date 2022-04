Juan José Aranguren trató de “hipócrita” a Darío Martínez por la crisis energética y enumeró al “seis falsedades”

En medio del cruce entre Mauricio Macri y el secretario de Energía, Darío Martínez, sobre cómo se reparten las responsabilidades sobre la crisis energética que atraviesa la Argentina, quien fue ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Juan José Aranguren, trató de “mentiroso” e “hipócrita” a su par actual y advirtió: “Si no apresuran la contratación de cargamentos [de gas] se pueden dar cortes en el abastecimiento”.

Martínez, tras la carta de Macri en la que culpaba acusaba que la crisis energética se debe a “las políticas ideologizadas del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, publicó en las redes sociales que en la anterior gestión no hubo inversión y apuntó contra el referente de Juntos por el Cambio (JxC) “¿es desmemoriado o se hace?”.

Hoy, en diálogo con Radio Mitre, Arangure dijo sobre la carta de Martínez: “Es hipócrita, entendiendo por hipocresía fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se experimentan, porque encuentro 6 o 7 falsedades en lo que dice el ministro de energía”. Además, desmintió al actual responsable de la cartera energética quien dijo que Macri “fue incapaz de construir el gasoducto que hoy reclama”.

“Le contesto [a Martínez] con la resolución de la secretaría de energía del 30 de julio del 2019, donde se dejó lanzado una licitación pública nacional e internacional para una licencia de transporte, construcción y operación del gasoducto Tratayén, Saliqueló, San Nicolás”, explicó. Aranguren detalló que la aperturas de ofertas fueron “demorándose porque había cuatro oferentes interesados y que solicitaron la misma hasta el 31 de marzo de 2020, ya en esta administración, no se hizo nada con esa licitación pública abierta”.

Arangueren dijo que Martínez, 12 meses después de haber asumido, derogó esa resolución “en diciembre de 2020 por resolución 448″ y que a eso se sumó que “14 meses después, en febrero de 2022, se dictó el DNU 76 por el cual se da una concesión de transporte en forma directa a una empresa pública IASA, para hacerla como obra pública”. Así, remató: “El que dice que Macri se demoró, es el que la demoró 26 meses una obra que es importante para el desarrollo de nuestro país”.

En cuanto a qué estima sucederá en el invierno, Aranguren dijo: “Estamos hablando de escasez y no de precios, depende de cómo se programe la importación de cargamentos de GNL, hasta el momento se han importado 9 cargamentos. El año pasado a esta altura del año ya habíamos importado 24 cargamentos. La demora en que se está incurriendo no es conveniente”.

Además, destacó: “Si no apresuran la contratación de cargamentos se pueden dar cortes en el abastecimiento”.

Sobre la programación de cortes domiciliarios

Aranguren analizó también el aumento de tarifas y desestimó la factibilidad de cortes de suminsitros domiciliarios de gas.

“Independientemente del precio, sería mucho más inteligente comprar rápidamente cargamento porque el costo de no abastecer GNL es mucho mayor del precio que podemos pagar por el gas de importación, si no apresuran la contratación de esos cargamentos, sin dudas se pueden dar cortes”.

“Argentina no puede darse el lujo de no valorizar la energía. Tenemos que proteger a los hogares más vulnerables, pero aquellos que pueden pagar la energía tienen que hacerlo. O el costo que vamos a tener en el futuro, como lo estamos viendo hoy”, advirtió.

“Sí se puede informar y se puede hacer mejor [el aumento] de lo que lo hicimos. Cuando uno evalúa un aumento hay que pensar cuál es el punto de partida. Cuando llegamos en el 2015, el costo del abastecimiento eléctrico la tarifa pagaba el 13% del costo de generar energía eléctrica. Y hoy estamos en valores similares, hoy estamos pagando un cuarto de lo que es el costo. Es mentira que no lo pagamos, la tarifa se paga igual a partir del impuesto más nocivo que tenemos que es la inflación”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de cortes domiciliarios, los desestimó aunque advirtió que podría haber una caída en la presión de gas.

“No es tan sencillo cortar el gas a nivel domiciliario como la electricidad, porque cuando hay que reiniciar el servicio hay que tomar precauciones de que no haya fugas. Es mucho más peligroso cortar el gas que la electricidad. Habrá una caída de presión en el fluido pero no cortes de gas. Se le inyecta aire muchas veces aire al gas para extender el fluido, perdería su poder calorífico”, detalló y aclaró: “El GNL se reemplaza por gasoil, es muy extremo que no haya energía eléctrica”.

Aranguren dijo que además hay que pensar en que falta de capacidad de recibir el gas que se importa “Debe haber capacidad de almacenaje, si eso no se logra ocurre lo que pasa ahora que hay cuatro o cinco barcos de Gasoil en el Río de la Plata para ser descargados”.