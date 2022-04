El Gobierno le respondió a Macri por su carta sobre la crisis energética: “¿Es desmemoriado o se hace?”

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, publicó un texto en redes sociales en el que respondió a la feroz crítica que Mauricio Macri hizo este domingo a la gestión de la crisis energética por parte de la administración de Alberto Fernández y se preguntó si el expresidente “¿es desmemoriado o se hace?”. Esta mañana, el referente de Juntos por el Cambio (JxC) difundió un mensaje en el que aseguró que “a este ritmo en el invierno va a faltar gas” y le atribuyó la delicada situación que atraviesa el país a “las políticas ideologizadas del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

En respuesta a la críticas del exmandatario, Martínez dijo que sus declaraciones “intentan simultáneamente hacer olvidar los gravísimos problemas que generó en su gobierno” y lo tildó de “incapaz de construir el Gasoducto tan necesario que hoy reclama”.

El secretario de Energía también afirmó que Macri “dejó Vaca Muerta paralizada con un esquema que condenaba a la producción de gas a una reducción sostenida” y agregó que “esto significó una declinación anual del 8% y un crecimiento estructural de las importaciones”.

Martinez insitió en que “fue nuestro Gobierno el que tuvo, en medio de la pandemia, que poner nuevamente en marcha la actividad hidrocarburífera, con normas claras y previsibles. Y producto de estas decisiones hoy, no solo ya se revirtió la situación de parálisis que dejó Macri, sino que se está logrando levantar, con récords sostenidos, la producción de Gas y de Petróleo que ya saturan, como nunca antes, los gasoductos y oleoductos existentes”.

El acuerdo para importar gas de Bolivia

El jueves pasado la Argentina firmó un acuerdo con Bolivia para importar gas a un precio de emergencia. En concreto, el gobierno de Luis Arce se comprometió a entregar 14 millones de metros cúbicos diarios durante el invierno, el mismo volumen que en el invierno pasado. Pero este monto podría ascender a 18 millones, si Brasil no llegase a necesitar tanto gas.

Según fuentes oficiales cercanas a la negociación, Bolivia entregará en el invierno (en el pico de demanda) 14 millones de metros cúbicos diarios (m3/d), el mismo volumen que en 2021. Sin embargo, habrá dos precios escalonados. Por los primeros 10 millones de m3/d, se pagarán entre US$8 y US$9 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), mientras que por los 4 millones restantes, el precio se duplica y podría alcanzar los US$18.

El acuerdo también establece que Bolivia le dará prioridad a la Argentina para entregar 4 millones de gas extra y alcanzar un volumen de 18 millones, si Brasil no los necesita, a un precio también de US$18. “El país tendría prioridad ante cualquier empresa privada de Brasil. Se firmará por estos 4 millones de m3/d un contrato interrumpible”, explicaron en el Gobierno.

El año pasado, la Argentina pagó en promedio US$6 el millón de BTU por el gas de Bolivia y, para este invierno, la Secretaría de Energía había estimado un precio promedio de US$7,5. En el verano no se creía que Rusia finalmente invadiría Ucrania y que el valor del GNL se dispararía por arriba de US$40, aún más de lo que ya lo venía haciendo a fines del año pasado, por la salida de la pandemia y la mayor demanda internacional. Con relación a lo que la Argentina se ahorra si ese gas llegara por buque, el Gobierno calcula que cada metro cúbico extra que entrega Bolivia es un ahorro de US$9000 por día, si se considera un precio de GNL en alrededor de US$35.

El texto completo de Darío Martínez

“¿Macri es desmemoriado o se hace? O sufre una profunda amnesia, o tiene una perversidad consciente en sus planteos y declaraciones que, por más insólitas que parezcan, intentan simultáneamente hacer olvidar los gravísimos problemas que generó en su gobierno, reclamándole por ellos y por sus soluciones al Gobierno de nuestro Presidente Alberto Fernández y nuestra Vice Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Porque el Macri que fue Presidente fue INCAPAZ de construir el Gasoducto tan necesario que hoy reclama.

Por el contrario, diseñó una licitación tan floja que fracasó en dos oportunidades, retrasando esta obra tan importante para nuestro desarrollo energético. Fue nuestro Gobierno el que ya puso en marcha la ampliación más grande de la red de transporte de Gas natural de los últimos años, con la adjudicación de la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner y obras complementarias, que Macri no supo, o no quiso hacer y hoy reclama. Macri no supo generar la previsibilidad que la política energética necesita.

Dejó Vaca Muerta PARALIZADA, con un esquema que condenaba a la producción de gas a una reducción sostenida. Esto significó una declinación anual del 8% y un crecimiento estructural de las importaciones. Fue nuestro Gobierno el que tuvo, en medio de la pandemia, que poner nuevamente en marcha la actividad hidrocarburífera, con normas claras y previsibles. Y producto de estas decisiones hoy, no solo ya se revirtió la situación de parálisis que dejó Macri, sino que se está logrando levantar, con récords sostenidos, la producción de Gas y de Petróleo que ya saturan, como nunca antes, los gasoductos y oleoductos existentes. Todas estas cosas, Macri no supo o no quiso hacerlas. Incluso su política de Energía Renovables fue diseñada solo para hacerle ganar fortunas a sus amigos con la reventa de las adjudicaciones de proyectos de generación, muchos de ellos paralizados por inviables.

Así solo logró someter a nuestro país a pagar precios carísimos por una forma de generación que requiere básicamente la importación de la inmensa mayoría de su equipamiento. Tanto fue así, que no proyectó ni construyó las redes de transporte necesarias para evacuar esa potencial nueva energía. Fue nuestro gobierno el que tuvo que destrabar los proyectos Renovables posibles y ponerlos a producir, habiendo ya obtenidos records de generación. Macri generó con sus políticas una pandemia económica que redujo la demanda de todo tipo de energía, con la disminución de los ingresos populares, la caída de la demanda agregada, el cierre de industrias y talleres, y el incremento de la pobreza y de la desocupación.

Fue nuestro Gobierno el que tuvo que adoptar medidas que ya generan recuperación y crecimiento de la producción, de la actividad económica, y del empleo, y por ello, una demanda de combustibles muy por encima de la que había durante el gobierno de Macri. Porque el Macri que fue Presidente, con su política económica y energética, solo generó problemas. Tomó un país virtualmente sin deuda externa, y lo dejó sin reservas y con una deuda monumental e impagable, y ese mismo Macri que fue Presidente, se queja de la falta de divisas.”