Tras el desembarco del equipo económico de Javier Milei en Wall Street, Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores y también candidato a senador por La Libertad Avanza, se refirió a la visita de la comitiva. “Vinimos a juntarnos con bancos y fondos”, explicó, en diálogo con LN+.

“Fue un encuentro privado con gente que ya conocíamos. Nos llamó la atención la cantidad de asistentes, casi 80 personas. Fue un récord para un evento privado”, destacó Nápoli en una entrevista con el medio.

El candidato a senador por La Libertad Avanza adjudicó la alta convocatoria del encuentro a la “expectativa” que genera Javier Milei y a “los cambios que pueden darse en la Argentina”. Y en ese sentido, precisó: “Fue una charla que estaba prevista para una o dos horas y terminó siendo de cinco. Fue muy colaborativa, tratamos de integrarnos y trabajar en común. No vinimos a dar ninguna cátedra ni a exponer ningún plan”.

De esta forma, el banquero, quien también integra parte del equipo económico de Milei, viajó a Estados Unidos junto a Darío Epstein con el fin de reunirse con representantes del sector financiero en un intento por empezar a explicar los planes económicos del líder libertario.

Epstein y Nápoli se encontraron con medio centenar de ejecutivos de bancos y fondos de inversión, un primer contacto informal, cara a cara, de integrantes de La Libertad Avanza con Wall Street para comenzar a reforzar los vínculos del candidato libertario con Estados Unidos.

Asimismo estaba previsto que ambos emisarios tuvieran un encuentro “privado e informal” en la casa de Gerardo “Gerry” Mato”, exjefe de Global Banking Americas en el banco HSBC.

Por otro lado, al ser consultado acerca del reciente fallo sobre la estatización de YPF, Nápoli apuntó directamente contra el gobernador bonaerense. “Esto es consecuencia de la negligencia, desidia e impericia del gobernador Kicillof”, señaló el candidato a senador.

“Pero no sólo de él, sino de todos aquellos que acompañaron con su voto o se abstuvieron. Entonces es importante tener en cuenta todos estos perjuicios para la Argentina cuando dijeron que no nos iba a costar y que no teníamos que indemnizar”, concluyó.

